Asztalitenisz: András Csaba párosban is búcsúzott

Erős mezőny jött össze a WTT-sorozat zágrábi, contender besorolású viadalára, a világranglista legjobb harminc játékosából a férfiaknál és a nőknél 11-en neveztek. Mindezek tudatában nem csoda, hogy a torna egyetlen magyar résztvevője, a világranglista-75. András Csaba egyesben nem jutott el a főtábláig, párosban viszont a hongkongi Ho Kvan-kit oldalán sikerrel vette a kvalifikációt, így a duó csütörtökön a nyolcaddöntőben állt asztalhoz. Kettejük kooperációja nem tekinthető összeszokott párosnak, így a főtáblára jutás is dicséretes eredménynek számított, a legjobb 16 között a hazaiak szabadkártyával induló egysége, az Andrej Gacina, Ivor Ban kettős volt az ellenfél.

A párharc érdekessége volt, hogy a két hónappal ezelőtt a törökországi Nevsehirben WTT-versenyt nyerő András, Ban kettős tagjai most az asztal ellentétes oldalán álltak. Hogy jól ismerik egymást, az nem is lehet kérdés, míg hogy ebből melyiküknek származhatott némi előnye, arról pedig az eredmény árulkodik: a horvátok három sima játszmában győztek és kvalifikáltak ezzel a negyeddöntőbe.

Ami a folytatást illeti, András Csabára sűrű időszak vár, ugyanis a jövő héten, június 16-tól Ljubljanában, a mostaninál egy kategóriával erősebb, star contender besorolású versenyen lép asztalhoz, majd június 26-tól már Las Vegasban, a WTT-sorozat egyik csúcseseményén, az amerikai Grand Smash-tornán szerepel, mindkétszer a selejtezőből indulva kell minél tovább jutnia.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, CONTENDER, ZÁGRÁB

Férfiak. Páros. Nyolcaddöntő: Gacina, Ban (horvát)–András Csaba, Ho Kvan-kit (magyar, hongkongi) 3:0 (2, 8, 6)

