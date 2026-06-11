Jön a Mozgás Éjszakája Budapesten, vidéken és a határon túl is

„Június 12-én este a Hősök terén nemcsak a sporté és a mozgásé lesz a főszerep, hanem az élményeké is! Látogass el az Aktív Magyarország sátrához, ahol játékos kihívásokkal, hasznos tippekkel és ajándékokkal várunk” – fogalmaz felhívásában az Aktív Magyarország Facebook oldala.

„Teszteld a reakcióidődet reflexkapunkkal! Tedd próbára tudásodat és logikádat izgalmas feladványainkkal! Válogass ingyenes túraajánló kiadványaink közül, és fedezd fel Magyarországot gyalog, kerékpárral vagy akár vízen! Akár rendszeresen sportolsz, akár most keresel inspirációt a mozgásban gazdagabb hétköznapokhoz, nálunk biztosan találsz valami érdekeset. Mozogjunk együtt, és töltsük aktívan az év egyik legizgalmasabb sportos éjszakáját! Hősök tere, Budapest” – teszi hozzá a hivatalos programajánló.

A Mozgás Éjszakáján városok és közösségek tucatjai szerveznek ingyenes sportprogramokat országszerte, ugyanazon az estén, hogy minél többen átélhessék a mozgás örömét.

A Mozgás Éjszakája helyben, ingyenesen és jó hangulatban kínál lehetőséget arra, hogy bárki kipróbáljon egy új mozgásformát, vagy egyszerűen aktívan töltse a péntek estét. Az ország szinte minden részén lesz lehetősége az érdeklődőknek közösen mozogni. A programhoz idén erdélyi és partiumi települések is csatlakoznak.

A fővárosi programok már délben elkezdődnek a Dagály Uszodában az Ötpróba úszószámaival. Este a Hősök terén és a Városligetben közel 30 sportág közül választhatnak az érdeklődők: lesz futás, kerékpározás, görkorcsolya, spinning, jóga, falmászás és számos további sportprogram. Idén is megrendezik a kerekesszékes futamot. A részvétel valamennyi helyszínen ingyenes. A részletes programok, a regisztráció és a helyszínek listája a Mozgás Éjszakája hivatalos oldalán érhető el.