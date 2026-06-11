Nemzeti Sportrádió

Megkapta az európai Szuperkupa-meccset a vb-ről kizárt játékvezető

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.11. 16:00
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Omar Artan a világbajnokságról lemaradt, kapott viszont egy másik lehetőséget (Fotó: Getty Images)
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európai Szuperkupa Omar Artan Paris Saint-Germain Aston Villa játékvezető
A 34 éves szomáliai Omar Artan vezeti a 2026-os európai Szuperkupa-mérkőzést, amelyet augusztus 12-én rendeznek Salzburgban a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-címvédő Aston Villa között – jelentette be az UEFA.

Omar Artan 2018 óta szerepel a FIFA nemzetközi keretében, és az elmúlt években Afrika egyik legelismertebb játékvezetőjévé vált. A 2025–2026-os CAF Bajnokok Ligája-döntő visszavágóját is ő dirigálta.

A szomáliai bíró az eredeti tervek szerint a 2026-os világbajnokság játékvezetői keretének is tagja lett volna, azonban végül nem vehet részt a tornán, mivel nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba – igaz, arra még van némi esély, hogy Kanadában fújhassa a sípot.

Az UEFA csütörtöki közlése szerint Artan kinevezése az Afrikai Labdarúgó-szövetséggel nemrég aláírt együttműködés keretében született meg. A két kontinentális szövetség a jövőben több területen, köztük a játékvezetők fejlesztésében is szorosabb együttműködésre törekszik.

„Omar Artan kiváló, fiatal, ugyanakkor már most rendkívül tapasztalt játékvezető, aki a CAF versenysorozataiban a legmagasabb szinten bizonyította a képességeit. A futball összeköti az embereket, az UEFA pedig ezzel a kinevezéssel szeretné kifejezni tiszteletét Omar és kiemelkedő munkája iránt” – fogalmazott az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke, Aleksander Ceferin.

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Jelen állás szerint nem várható, hogy változik a hivatalos szervek álláspontja.

A salzburgi európai Szuperkupa-meccs így nemcsak a Paris Saint-Germain és az Aston Villa összecsapásáról szól majd, hanem egy olyan játékvezető nemzetközi elismeréséről is, aki a világbajnokságról önhibáján kívül maradt le.

EURÓPAI SZUPERKUPA
Augusztus 12., szerda
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol)

európai Szuperkupa Omar Artan Paris Saint-Germain Aston Villa játékvezető
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