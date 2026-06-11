Nyíregyháza: Muhamed Tijani visszatér Prágába – hivatalos

„Több játékos is kölcsönben szerepelt a Nyíregyháza Spartacusban az elmúlt szezonban. A tavasszal remek teljesítményt nyújtó Muhamed Tijani is kölcsönben játszott a Szpariban, ő a Slavia Praha labdarúgója, így most visszatér a cseh együtteshez” – jelentette be a nyiregyhazaspartacus.hu.

A 25 éves nigériai csatár 15 NB I-es meccsen nyolc gólt szerzett a tavassazl, amivel házi gólkirály lett. A Nyíregyháza megtartotta volna, de a magas, információink szerint egymillió euró körüli kivásárlási ára miatt erre nem volt lehetősége a klubnak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Magyarországról az Újpest szerződtetné, de egyelőre nem született megállapodás az átigazolásáról.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár)