Nemzeti Sportrádió

Nyíregyháza: Muhamed Tijani visszatér Prágába – hivatalos

2026.06.11. 11:30
null
Muhamed Tijanitól elbúcsúzott a Nyíregyháza (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
Címkék
NB I Nyíregyháza Muhamed Tijani magyar átigazolás
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapata bejelentette, hogy a féléves kölcsönszerződése lejártával visszatér a Slavia Prahához a nigériai csatár, Muhamed Tijani.

 

 

„Több játékos is kölcsönben szerepelt a Nyíregyháza Spartacusban az elmúlt szezonban. A tavasszal remek teljesítményt nyújtó Muhamed Tijani is kölcsönben játszott a Szpariban, ő a Slavia Praha labdarúgója, így most visszatér a cseh együtteshez” – jelentette be a nyiregyhazaspartacus.hu.

A 25 éves nigériai csatár 15 NB I-es meccsen nyolc gólt szerzett a tavassazl, amivel házi gólkirály lett. A Nyíregyháza megtartotta volna, de a magas, információink szerint egymillió euró körüli kivásárlási ára miatt erre nem volt lehetősége a klubnak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Magyarországról az Újpest szerződtetné, de egyelőre nem született megállapodás az átigazolásáról.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: 
Távozók: Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár)

 

NB I Nyíregyháza Muhamed Tijani magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

A DVSC-től szerződtetett U-válogatott játékost a Vasas

Labdarúgó NB I
17 perce

Közel az egyezség az Újpest és a Puskás Akadémia között – NS-infó

Labdarúgó NB I
1 órája

MTK: aláírásra várják a fél éve eladott kapust, Kenesei is visszatér – NS-infó

Labdarúgó NB I
2 órája

DVSC: megvan az egyezség a Feyenoorddal, érkezik az U-válogatott játékos – NS-infó

Labdarúgó NB I
3 órája

ZTE: aláírt a fehérvári szélső, akiért már jött is ajánlat Skóciából – NS-infó

Labdarúgó NB I
17 órája

A DVSC izraeli-magyar védőt szerződtetett

Labdarúgó NB I
19 órája

Münsterből igazolt togói válogatott támadót az Újpest

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:59

Távozik az ETO FC sportigazgatója is – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.09. 19:58
Ezek is érdekelhetik