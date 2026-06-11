Románia: egykori válogatott hátvédet igazolt a Sepsi

A 33 éves, ballábas, de a védelem mindkét szélén bevethető játékos pályafutása során 212 mérkőzést játszott a Superligában az Universitatea Craiova és a kolozsvári Universitatea (az U Cluj) színeiben, légiósként pedig volt a cseh Sparta Praha és Jablonec, valamint a kazah Aktobe futballistája is.

2014-ben még másodosztályú játékosként kapott először meghívást a román válogatott keretébe, de pályára végül csak két felkészülési mérkőzésen lépett a nemzeti együttesben, 2015-ben Moldova és 2022-ben Szlovénia ellen.

Vatajelu az év első felében a Liga 2-es FC Bihornál szerepelt, és a Sepsi elleni rájátszásmérkőzésen a 93. percben lőtte be a nagyváradiak 3–2-es sikerét jelentő gólt.

