Nemzeti Sportrádió

Románia: egykori válogatott hátvédet igazolt a Sepsi

B. M.B. M.
2026.06.11. 17:04
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Fotó: Facebook/Sepsi OSK
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Bogdan Vatajelu Sepsi OSK Románia
Rutinos szélső védő a román élvonalba frissen visszajutott Sepsi OSK első igazolása: Bogdan Vatajelu a 2026–2027-es idényre írt alá a szentgyörgyi labdarúgócsapathoz.

 

A 33 éves, ballábas, de a védelem mindkét szélén bevethető játékos pályafutása során 212 mérkőzést játszott a Superligában az Universitatea Craiova és a kolozsvári Universitatea (az U Cluj) színeiben, légiósként pedig volt a cseh Sparta Praha és Jablonec, valamint a kazah Aktobe futballistája is.

2014-ben még másodosztályú játékosként kapott először meghívást a román válogatott keretébe, de pályára végül csak két felkészülési mérkőzésen lépett a nemzeti együttesben, 2015-ben Moldova és 2022-ben Szlovénia ellen.

Vatajelu az év első felében a Liga 2-es FC Bihornál szerepelt, és a Sepsi elleni rájátszásmérkőzésen a 93. percben lőtte be a nagyváradiak 3–2-es sikerét jelentő gólt.    
 

 

Bogdan Vatajelu Sepsi OSK Románia
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