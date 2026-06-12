Kicsit nehezen, de Észtországot is legyőzte női röplabda-válogatottunk

Ahhoz képest, hogy az észtek két vereséggel kezdték meg szereplésüket az Európa-ligában, alaposan meglepték a magyar csapatot a meccs elején Kecskeméten: többször is elmentek két-három ponttal, válogatottunk pedig nem tudta átjátszani a blokkjukat és sok nyitást is elhibáztak. Egyedül Németh Anettel nem bírtak, így gyakorlat ő tartotta a meccsben ekkor a mieinket. A szett közepén aztán előbb a csapatkapitány, Bozóki-Szedmák Réka, majd Kump Alíz is kiosztott két ászt, így sikerült átvenni a vezetést és bár a vendégek küzdöttek becsülettel, ezután már nem volt esélyük.

A második játszma úgy kezdődött, ahogyan az első: rontott magyar nyitások, Németh bombák, észt vezetés. 8:8 után sikerült először megszerezni a vezetést, az észtek azonban nem hagyták lerázni magukat, sőt, idővel a vezetést is visszavették. Szerencsére Németh továbbra is tarthatatlan volt, így szoros maradt a játszma. A végén Csereklye Zsófia két pontjával lett két szettlabdája válogatottunknak, azonban ezeket hárították a vendéket. Ekkor a csereként beálló Pampuch Gréta juttatta megint előnyhöz a mieinket, akik ezt aztán egy jó blokkal koronázták meg.