David López: A mexikói vb-meccsek elképesztőek lesznek

Mexikóban mindenki izgatott a közelgő labdarúgó-világbajnokság miatt. Az országban harmadszor rendeznek vb-mérkőzéseket, s a hazaiak mellett olyan válogatottak lépnek ott pályára az idei tornán, mint Spanyolország, Uruguay vagy éppen Svédország. Lapunk a ZTE mexikói légiósát, David Lópezt kérdezte a vb-rendezéssel kapcsolatban.

„Amikor megtudtuk, hogy Mexikó társ­házigazdája lesz a világbajnokságnak, mindenkit hatalmas izgalom töltött el – válaszolta lapunk kérdésére David López, a zalaiak 22 esztendős mexikói védője. – Az országban mindannyian osztozunk ebben az örömben és lelkesedésben, nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön a torna. Mexikóváros, Monterrey és Guadalajara az ország legfejlettebb városai közé tartozik, az emberek mindegyikben imádják a futballt. A mexikóvárosi Banorte Stadion, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, az Azték Stadion már két világbajnokságnak, az 1970-esnek és az 1986-osnak is otthont adott, és az idei vb-re jelentősen felújították. De a másik két aréna is fantasztikus, biztos vagyok benne, hogy a mexikói mérkőzések elképesztőek lesznek. A közbiztonság? Nem lesz semmiféle probléma, a kormány megerősíti a védelmi intézkedéseket, így a szurkolók biztonságban érezhetik magukat.”

Mexikó az A-csoportba került, ellenfele a csütörtökön magyar idő szerint 21 órakor kezdődő nyitó mérkőzésen Dél-Afrika lesz, majd június 18-án Dél-Koreával, hat nappal később pedig Csehországgal találkozik. A továbbjutás egyáltalán nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, de óvatosnak kell lennie a házigazdának.