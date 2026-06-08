David López: A mexikói vb-meccsek elképesztőek lesznek
Mexikóban mindenki izgatott a közelgő labdarúgó-világbajnokság miatt. Az országban harmadszor rendeznek vb-mérkőzéseket, s a hazaiak mellett olyan válogatottak lépnek ott pályára az idei tornán, mint Spanyolország, Uruguay vagy éppen Svédország. Lapunk a ZTE mexikói légiósát, David Lópezt kérdezte a vb-rendezéssel kapcsolatban.
„Amikor megtudtuk, hogy Mexikó társházigazdája lesz a világbajnokságnak, mindenkit hatalmas izgalom töltött el – válaszolta lapunk kérdésére David López, a zalaiak 22 esztendős mexikói védője. – Az országban mindannyian osztozunk ebben az örömben és lelkesedésben, nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön a torna. Mexikóváros, Monterrey és Guadalajara az ország legfejlettebb városai közé tartozik, az emberek mindegyikben imádják a futballt. A mexikóvárosi Banorte Stadion, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, az Azték Stadion már két világbajnokságnak, az 1970-esnek és az 1986-osnak is otthont adott, és az idei vb-re jelentősen felújították. De a másik két aréna is fantasztikus, biztos vagyok benne, hogy a mexikói mérkőzések elképesztőek lesznek. A közbiztonság? Nem lesz semmiféle probléma, a kormány megerősíti a védelmi intézkedéseket, így a szurkolók biztonságban érezhetik magukat.”
Mexikó az A-csoportba került, ellenfele a csütörtökön magyar idő szerint 21 órakor kezdődő nyitó mérkőzésen Dél-Afrika lesz, majd június 18-án Dél-Koreával, hat nappal később pedig Csehországgal találkozik. A továbbjutás egyáltalán nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, de óvatosnak kell lennie a házigazdának.
„Nagyon remélem, hogy válogatottunk a legjobbját nyújtja a világbajnokságon. Az biztos, hogy kiválóak a játékosaink, és méltón képviselik a hazánkat. Bízom benne, hogy együtt nagy sikert érhetünk el. A szurkolók biztosan ott lesznek a nemzeti csapat mögött, ők is nagy lökést adnak.”
Jellemző a mexikói válogatottra, hogy rendre feltűnik egy-egy kiemelkedő képességű játékos a keretben, korábban ott volt Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Javier Hernández vagy a rutinos kapus, Guillermo Ochoa, aki most is ott lesz a vb-n. Vajon ezúttal kire érdemes leginkább figyelni?
„Kétségkívül Alexis Vega és Jesús Gallardo nevét kell megemlíteni. Utóbbinak hatalmas a rutinja, 122-szeres válogatott, a védelem vezére, míg előbbi is már ötvenháromszor játszott a nemzeti csapatban, ő a támadószekciót erősíti. A Tolucában volt szerencsém mindkettőjükkel megosztani az öltözőt, együtt játszhattam velük, s nem kérdés, hogy a legjobb mexikói játékosok közé tartoznak. Rengeteget lehet tanulni tőlük. De meg kell még említenem Johan Vásquezt, César Montest és Raúl Jiménezt is, előbbi kettő a védelemben lehet vezér, míg utóbbi a gólokat szállíthatja. Nagyszerűek a játékosaink, ezt mindenki megláthatja a világbajnokságon. Remélhetőleg hosszú torna vár ránk.”
David López tavaly augusztusban érkezett a Tolucától Zalaegerszegre, először állt légiósnak, a világ másik feléről jött, így idő kellett a beilleszkedéshez és az akklimatizációhoz. Habár leginkább csereként kapott lehetőséget Nuno Campos vezetőedzőtől, így is 16 bajnokin és három kupameccsen játszott, s láthattunk tőle biztató megmozdulásokat.
„Az elején nehéz volt számomra, mert sok dologhoz kellett alkalmazkodnom, de mentálisan erős játékosnak tartom magam, aki nap mint nap keményen dolgozik, és mindig mindent belead. Több tényező együttese segíthet abban, hogy jól teljesítsek, ezért az idény során folyamatosan arra törekedtem, hogy a legjobb formában legyek, és készen álljak, amikor az edző számít rám.”
Habár a ZTE-nek az utolsó fordulóig volt esélye megszerezni a bronzérmet, végül ötödik lett, mi több, a Mol Magyar Kupában is bravúrosan szerepelt, bejutott a döntőbe, ahol hosszabbításban kapott ki a Ferencvárostól.
„Meg akartuk nyerni a döntőt, sajnos nem sikerült, de ilyen a futball. Nem lehet mindig győzni. Ettől függetlenül büszke vagyok a csapatra, jó idényen vagyunk túl, és biztos vagyok benne, hogy szép sikerek várnak még ránk. Arra törekszünk, hogy egyre többet érjünk el, egyre jobbak legyünk, és keményen dolgozunk céljaink elérése érdekében. Nagyszerűen érzem magam Zalaegerszegen, a helyiek pedig megérdemlik azt, hogy sikeres csapatuk legyen. Végig ott voltak mellettünk a szurkolóink, a nehezebb időkben is kitartottak mellettünk. Most fel kell töltődnünk, ki kell pihennünk a fáradalmakat, hogy újult erővel vágjunk majd bele a munkába. A nyarat Mexikóban töltöm, és reményeim szerint világbajnoki mérkőzésekre is lesz szerencsém kimenni.”
A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Carlos Acevedo (Santos Laguna), 13 Guillermo Ochoa (AEL Limassol – Ciprus), 1 Raúl Rangel (Guadalajara)
Védők: 20 Mateo Chávez (AZ Alkmaar – Hollandia), 23 Jesús Gallardo (Toluca), 3 César Montes (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), 15 Israel Reyes (América), 2 Jorge Sánchez (PAOK – Görögország), 5 Johan Vásquez (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 25 Roberto Alvarado (Guadalajara), 4 Edson Álvarez (Fenerbahce – Törökország), 24 Luis Chávez (Dinamo Moszkva – Oroszország), 8 Álvaro Fidalgo (Real Betis – Spanyolország), 26 Brian Gutiérrez (Guadalajara), 6 Érik Lira (Cruz Azul), 19 Gilberto Mora (Tijuana), 17 Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország), 7 Luis Romo (Guadalajara), 18 Obed Vargas (Atlético Madrid – Spanyolország)
Támadók: 11 Santiago Giménez (AC Milan – Olaszország), 14 Armando González (Guadalajara), 21 César Huerta (Anderlecht – Belgium), 9 Raúl Jiménez (Fulham – Anglia), 22 Guillermo Martínez (UNAM), 16 Julián Quinones (Al-Kvadszija – Szaúd-Arábia), 10 Alexis Vega (Toluca)
Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
|Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Dél-Afrika
|X–X
|Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Dél-Korea–Csehország
|X–X
|Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Csehország–Dél-Afrika
|X–X
|Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Mexikó–Dél-Korea
|X–X
|Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Csehország–Mexikó
|X–X
|Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Dél-Afrika–Dél-Korea
|X–X