Nemzeti Sportrádió

Az új idényben OTP Bank Liga lesz a labdarúgó NB I hivatalos neve

K. Zs.K. Zs.
2026.06.10. 14:30
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Fotó: mlsz.hu
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labdarúgó NB I MLSZ OTP Bank Liga
A Magyar Labdarúgó-szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026–2027-es idénytől az NB I hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz – adta hírül szerda kora délután hivatalos honlapján a szövetség.

A névváltás a felek között 2025-ben létrejött névszponzori megállapodás keretében történik – zárul a rövid közlemény.

Az NB I egy évvel ezelőtt váltott 2011 óta használt nevéről, az OTP Bank Ligáról Fizz Ligára, csakhogy az OTP Csoport nemrégiben úgy döntött: bezárja online piacterét, mindössze kétéves működés után megszűnik a Fizz.

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labdarúgó NB I MLSZ OTP Bank Liga
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