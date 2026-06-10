Az új idényben OTP Bank Liga lesz a labdarúgó NB I hivatalos neve
A Magyar Labdarúgó-szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026–2027-es idénytől az NB I hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz – adta hírül szerda kora délután hivatalos honlapján a szövetség.
A névváltás a felek között 2025-ben létrejött névszponzori megállapodás keretében történik – zárul a rövid közlemény.
Az NB I egy évvel ezelőtt váltott 2011 óta használt nevéről, az OTP Bank Ligáról Fizz Ligára, csakhogy az OTP Csoport nemrégiben úgy döntött: bezárja online piacterét, mindössze kétéves működés után megszűnik a Fizz.
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