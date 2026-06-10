Az új idényben OTP Bank Liga lesz a labdarúgó NB I hivatalos neve

A névváltás a felek között 2025-ben létrejött névszponzori megállapodás keretében történik – zárul a rövid közlemény.

Az NB I egy évvel ezelőtt váltott 2011 óta használt nevéről, az OTP Bank Ligáról Fizz Ligára, csakhogy az OTP Csoport nemrégiben úgy döntött: bezárja online piacterét, mindössze kétéves működés után megszűnik a Fizz.