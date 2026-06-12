„Nem láttatok mostanában játszani?” – Cristiano Ronaldo úgy véli, tökéletes állapotban érkezett a világbajnokságra
„Fárasztó volt a felkészülés, keményen dolgoztunk, de minden rendben ment. A legtöbb meccsen mezőnyfölényben leszünk, főleg a csoportkörben, de most csak az számít, hogy tökéletes állapotban legyünk az első mérkőzésünkre. A nyomás majd csak akkor ér minket, mikor már pályán vagyunk, akkor majd eldől, igazi bajnokok vagyunk-e” – kezdte Cristiano Ronaldo, aki szerint majd úgyis kiderül, mennyire jó Portugália valójában.
„Hogy esélyesek vagyunk-e a végső győzelemre? Ez majd kiderül. A vb mindig különleges, nagyon várjuk a meccseket, tele vagyunk reményekkel” – taglalta az ötszörös aranylabdás klasszis, aki az idei vb második legidősebb játékosa úgy, hogy 227 válogatottságával, valamint 143 nemzeti góljával mindkét ranglistán abszolút rekorder.
„Rengeteg fiatal sztár van a keretünkben, akik a jövőben nagyon sok örömet fognak szerezni a portugál drukkereknek. A tornán nyugodtan, lépésről lépésre kell haladnunk, kezdetnek meg kell nyernünk a csoportunkat, az önbizalmat adhat. Sok mindenen múlhat egy ilyen torna, de pozitívan állok hozzá” – fejtette ki CR7, majd arra is kitért, milyen fizikai állapotban van így negyvenen túl.
„Remekül érzem magam a bőrömben, jól vagyok. Nem láttatok mostanában játszani?”
|Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Kongói DK
|Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Üzbegisztán–Kolumbia
|Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Üzbegisztán
|Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Kolumbia–Kongói DK
|Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion
|Kolumbia–Portugália
|Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion
|Kongói DK–Üzbegisztán
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)