Nemzeti Sportrádió

„Nem láttatok mostanában játszani?” – Cristiano Ronaldo úgy véli, tökéletes állapotban érkezett a világbajnokságra

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.12. 19:46
Reményekkel – minden bizonnyal – utolsó vb-je előtt Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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A tornát a Kongói DK ellen kezdő portugál válogatott is megérkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Cristiano Ronaldo első helyszíni nyilatkozatát az ESPN szemlézte – az ötszörös aranylabdás klasszis magához képest jóval visszafogottabban, reményekkel telve beszélt a sajtónak a torna előtt.

 

„Fárasztó volt a felkészülés, keményen dolgoztunk, de minden rendben ment. A legtöbb meccsen mezőnyfölényben leszünk, főleg a csoportkörben, de most csak az számít, hogy tökéletes állapotban legyünk az első mérkőzésünkre. A nyomás majd csak akkor ér minket, mikor már pályán vagyunk, akkor majd eldől, igazi bajnokok vagyunk-e” – kezdte Cristiano Ronaldo, aki szerint majd úgyis kiderül, mennyire jó Portugália valójában.

„Hogy esélyesek vagyunk-e a végső győzelemre? Ez majd kiderül. A vb mindig különleges, nagyon várjuk a meccseket, tele vagyunk reményekkel” – taglalta az ötszörös aranylabdás klasszis, aki az idei vb második legidősebb játékosa úgy, hogy 227 válogatottságával, valamint 143 nemzeti góljával mindkét ranglistán abszolút rekorder.

„Rengeteg fiatal sztár van a keretünkben, akik a jövőben nagyon sok örömet fognak szerezni a portugál drukkereknek. A tornán nyugodtan, lépésről lépésre kell haladnunk, kezdetnek meg kell nyernünk a csoportunkat, az önbizalmat adhat. Sok mindenen múlhat egy ilyen torna, de pozitívan állok hozzá” – fejtette ki CR7, majd arra is kitért, milyen fizikai állapotban van így negyvenen túl.

„Remekül érzem magam a bőrömben, jól vagyok. Nem láttatok mostanában játszani?” 

Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DK
Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Üzbegisztán–Kolumbia
Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Üzbegisztán
Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Kolumbia–Kongói DK
Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–Portugália
Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–Üzbegisztán
K-CSOPORT

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

 

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