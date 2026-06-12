Női vízilabda BL: a tavalyi bajnok Sant Andreu lett a bronzérmes

A spanyol együttes – amely az elődöntőben a Ferencvárossal szemben maradt alul ötméteresekkel – ezzel visszavágott legnagyobb hazai riválisának a bajnoki döntőben elszenvedett vereségért.

A Mataró a harmadik negyedben háromgólos hátrányban volt, a záró játékrészben viszont kiegyenlített, a végjátékot azonban a Sant Andreu bírta jobban.

A 21 órakor kezdődő döntőben az FTC-Telekom Waterpolo a görög Olympiakosszal csap össze.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

A 3. HELYÉRT

Mataró (spanyol)–Sant Andreu (spanyol) 11–9 (2–2, 4–2, 3–3, 2–2)

DÖNTŐ

21.00: FTC-Telekom–Olympiakosz (görög) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!