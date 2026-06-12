Női vízilabda BL: a tavalyi bajnok Sant Andreu lett a bronzérmes

A tavalyi bajnok Sant Andreu végzett a harmadik helyen a női vízilabda Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényében, mivel a máltai négyes döntő pénteki bronzmérkőzésén 11–9-re legyőzte a Matarót.
A spanyol együttes – amely az elődöntőben a Ferencvárossal szemben maradt alul ötméteresekkel – ezzel visszavágott legnagyobb hazai riválisának a bajnoki döntőben elszenvedett vereségért.
A Mataró a harmadik negyedben háromgólos hátrányban volt, a záró játékrészben viszont kiegyenlített, a végjátékot azonban a Sant Andreu bírta jobban.
A 21 órakor kezdődő döntőben az FTC-Telekom Waterpolo a görög Olympiakosszal csap össze.
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
A 3. HELYÉRT
Mataró (spanyol)–Sant Andreu (spanyol) 11–9 (2–2, 4–2, 3–3, 2–2)
DÖNTŐ
21.00: FTC-Telekom–Olympiakosz (görög) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
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