Nemzeti Sportrádió

Dzeko nélkül kezdenek a bosnyákok, Davies is csak a kispadon a társházigazdánál – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.12. 19:51
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Edin Dzeko (középen) csak a kispadon kezd Kanada ellen (Fotó: Getty Images)
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Pénteken 21 órától a társházigazda Kanada a bosnyák válogatottal méri össze erejét a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjában. A két szövetségi kapitány kijelölte kezdőcsapatát az 1. fordulós mérkőzésre.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Toronto, Toronto Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Facundo Tello (argentin)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, I. Koné, Millar – J. David, Oluwaseyi. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: O. Goodman, St. Clair (kapusok), A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, Sigur, Waterman
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic – Demirovic, J. Lukic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
A kispadon: Jurkas, Zlomislic (kapusok), Alajbegovic, Bazdar, Burnic, Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic

Foci vb 2026
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A bosnyák kapitány elárulta, mi lesz Dzekóval, és beszélt a volt NB I-es csatárról is

Sergej Barbarez a Kanada elleni meccs előtt kitért a sérültekre, elmondta, miért került ki a keretből a Lens védője, és Haris Tabakovic is szóba került.

 

 

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