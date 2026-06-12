Dzeko nélkül kezdenek a bosnyákok, Davies is csak a kispadon a társházigazdánál – kezdőcsapatok
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Toronto, Toronto Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Facundo Tello (argentin)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, I. Koné, Millar – J. David, Oluwaseyi. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: O. Goodman, St. Clair (kapusok), A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, Sigur, Waterman
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic – Demirovic, J. Lukic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
A kispadon: Jurkas, Zlomislic (kapusok), Alajbegovic, Bazdar, Burnic, Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic