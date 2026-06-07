Nemzeti Sportrádió

Az NB II bajnokánál folytatja Koszta Márk – hivatalos

M. B.M. B.
2026.06.07. 15:55
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Fotó: vasasfc.hu
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NB I Vasas Vasas FC labdarúgó NB I Koszta Márk
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Vasas FC a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette Koszta Márkot.

A 29 éves támadó szabadon igazolhatóként érkezik az angyalföldi együtteshez az izraeli Hapoel Petah Tikvától, amellyel a mögöttünk hagyott évadban bejutott a felsőházi rájátszásba, s mindent összevetve 32 tétmeccsen nyolc gólt szerzett és egy gólpasszt adott. 

A korábban számos NB I-es csapatban futballozó Koszta 2022 óta légióskodott, szerepelt a dél-koreai Ulszanban, az orosz Torpedo Moszkvában, az izraeli Maccabi Bnei Rainában, a görög Voloszban és a már említett Hapoel Petah Tikvában.

A Vasas közleménye szerint Koszta hároméves szerződést kötött a piros-kékekkel.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

 

NB I Vasas Vasas FC labdarúgó NB I Koszta Márk
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