Az NB II bajnokánál folytatja Koszta Márk – hivatalos

A 29 éves támadó szabadon igazolhatóként érkezik az angyalföldi együtteshez az izraeli Hapoel Petah Tikvától, amellyel a mögöttünk hagyott évadban bejutott a felsőházi rájátszásba, s mindent összevetve 32 tétmeccsen nyolc gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

A korábban számos NB I-es csapatban futballozó Koszta 2022 óta légióskodott, szerepelt a dél-koreai Ulszanban, az orosz Torpedo Moszkvában, az izraeli Maccabi Bnei Rainában, a görög Voloszban és a már említett Hapoel Petah Tikvában.

A Vasas közleménye szerint Koszta hároméves szerződést kötött a piros-kékekkel.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)