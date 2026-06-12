Vízumproblémák miatt kihagyja az első fordulót a ghánaiak sztárja

A 32 éves középpályás, aki jelenleg a spanyolországi Villarreal CF játékosa, a Ghána–Panama mérkőzést kénytelen kihagyni Torontóban. A FIFA közlése szerint Partey vízumkérelmét a kanadai kormány elutasította, ezért nem utazhat el a válogatott bostoni edzőtáborából a találkozó helyszínére.

A korábbi Arsenal-futballista ellen hét rendbeli nemi erőszak és egy szexuális zaklatás vádjával folyik eljárás, az ügyben azonban ártatlannak vallotta magát. A tárgyalás várhatóan jövőre kezdődik, jogerős ítélet egyelőre nem született.

A kanadai szabályozás szerint azoknak a személyeknek a belépését is megtagadhatják, akik bűncselekményt követtek el vagy ilyen ügyben eljárás alatt állnak. A FIFA hangsúlyozta, hogy a vízumkiadási folyamatokba nincs beleszólása, a végső döntést minden esetben a fogadó ország hatóságai hozzák meg.

Carlos Queiroz ghánai szövetségi kapitány korábban kiállt Partey mellett, hangsúlyozva, hogy az ügy megítélése nem az ő feladata, hanem a hatóságoké.

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)

Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)

Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)

Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kvadszija – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)