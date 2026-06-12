Nemzeti Sportrádió

Vízumproblémák miatt kihagyja az első fordulót a ghánaiak sztárja

R. D. P.R. D. P.
2026.06.12. 20:00
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Thomas Partey kihagyja az első meccset (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 ghánai labdarúgó-válogatott Thomas Partey
Thomas Partey nem léphet pályára Ghána első mérkőzésén a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, miután a kanadai hatóságok megtagadták a beutazási engedélyét.

A 32 éves középpályás, aki jelenleg a spanyolországi Villarreal CF játékosa, a Ghána–Panama mérkőzést kénytelen kihagyni Torontóban. A FIFA közlése szerint Partey vízumkérelmét a kanadai kormány elutasította, ezért nem utazhat el a válogatott bostoni edzőtáborából a találkozó helyszínére.

A korábbi Arsenal-futballista ellen hét rendbeli nemi erőszak és egy szexuális zaklatás vádjával folyik eljárás, az ügyben azonban ártatlannak vallotta magát. A tárgyalás várhatóan jövőre kezdődik, jogerős ítélet egyelőre nem született.

A kanadai szabályozás szerint azoknak a személyeknek a belépését is megtagadhatják, akik bűncselekményt követtek el vagy ilyen ügyben eljárás alatt állnak. A FIFA hangsúlyozta, hogy a vízumkiadási folyamatokba nincs beleszólása, a végső döntést minden esetben a fogadó ország hatóságai hozzák meg.

Carlos Queiroz ghánai szövetségi kapitány korábban kiállt Partey mellett, hangsúlyozva, hogy az ügy megítélése nem az ő feladata, hanem a hatóságoké.

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)
Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)
Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)
Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kvadszija – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–Horvátország
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–Panama
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–Ghána
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–Horvátország
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–Anglia
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–Ghána
L-CSOPORT

 

 

foci vb 2026 vb 2026 ghánai labdarúgó-válogatott Thomas Partey
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