Külföldről igazolhat magyar támadót a Vasas – NS-infó

Koszta Márk tavaly szeptemberben szerződött az izraeli élvonalbeli Hapoel Petah-Tikvához, 32 bajnokin szerepelve nyolc gólt szerzett és adott egy gólpasszt. Bár a klubnak volt opciója szerződése meghosszabbítására, nem élt vele, így a 29 éves támadó szabadon szerződtethető.

„Sajnos későn csatlakoztam az izraeli klubhoz, már ment a bajnokság, így érkezésem után kevesebb lehetőséghez jutottam – mondta lapunknak Koszta Márk, aki 2017-ben bajnok lett a Honvéddal. – Utána beverekedtem magam a kezdőcsapatba, olyan teljesítményt nyújtottam, amilyet elvártak tőlem, illetve én magamtól is, a nyolc gól és egy gólpassz nem mutat rosszul. A csapat jól szerepelt, újoncként túlteljesítettük a célokat, a hatodik helyen zártunk, vagyis a felsőházban. Hasznos időszak volt ez, sokat játszottam, s bizakodom a jövőmet illetően.”

Ez idáig kérdőjeles volt, mit tartogat számára a jövő, de lapunk úgy tudja, közel áll hozzá, hogy Vasashoz szerződjön.

„Szerencsére több ajánlatom is volt, ám még semmi biztosat nem tudok mondani, nem dőlt el, hol folytatom. Két hete ért véget a bajnokság Izraelben, egyelőre pihenek, de hamarosan újra munkába állok, ha szükséges, egyedül. Bízom benne, hogy már a felkészülés elején csatlakozhatok a következő csapatomhoz, az lenne a legjobb megoldás.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Koszta Márk (szabadon igazolható), Oláh Bálint (Kisvárda)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)