Az ETO és az FTC is elkezdte a felkészülést a következő idényre

Hétfőn visszatértek az Ferencváros férfi labdarúgói a Népligetbe az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok és mérések elvégzése céljából. Az orvosi ellenőrzésekre a budai MIND Klinikán került sor, majd a fizikai tesztek az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban folytatódtak – közölte honlapján a klub.

Emellett arról is hírt adott az FTC, hogy Stefan Pánikkal bővül a szakmai stáb. A 38 éves erőnléti edzőnek a Fradi már a harmadik klubja lesz, ahol együtt dolgozik Borbély Balázzsal. A közös munka ugyanis még az ETO előtt, a szlovák élvonalban szereplő dunaszerdahelyi DAC-nál kezdődött 2023-ban, ahova Pánik a Slovan Bratislavában töltött nyolc évet követően igazolt át. A szakember a győri munkájával párhuzamosan az idei labdarúgó-világbajnokságra kijutó cseh válogatott stábjában is erőnléti edzőként dolgozott.

„Mozgalmas nap volt így, rögtön az elején, de egyben nagyon élveztem. Jó érzés a Fradi-családhoz tartozni. Örömmel jöttem a csapathoz annak ellenére is, hogy a cseh válogatott stábjának is a tagja voltam, így döntenem kellett, hogy a világbajnokságra megyek, vagy ide jövök. Az én hitvallásom viszont az, hogy ha csinálsz valamit, akkor azt csináld száz százalékkal, vagy sehogy. Szóval itt vagyok, ez elég egyértelmű válasz szerintem” – nyilatkozta első munkanapja után a FradiMédiának Stefan Pánik.

Az első nap orvosi ellenőrzései és fizikai tesztjei után keddtől már napi két edzéssel készül a 2026–2027-es idényre a csapat.

Szintén elrajtolt a felkészülés Győrben, az ETO-játékosok ugyanúgy a fizikai felméréssel kezdtek, és az érdemi munka kedden indul – derült ki a kisalfold.hu beszámolójából. A címvédő zöld-fehérek két felkészülési tornán vesznek részt majd részt, mielőtt a Bajnokok Ligája selejtezőjében pályára lépnek. Június 18–25. között az ausztriai Bad Radkersburgban a Sturm Graz, majd a kolozsvári Universitatea lesznek az ellenfelek. Június 27–28-án a dunaszerdahelyi Duna-kupán a DAC, a Topolya és a Csíkszereda társaságában játszanak harmincperces mérkőzéseket.