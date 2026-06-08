Élményekkel és érmekkel újra kék-fehérben Hinora Kristóf
Sikeres másfél idénye volt Hinora Kristófnak: a Paksi FC játékosaként 2024–2025-ben megnyerte a Magyar Kupát és bronzérmet szerzett a bajnokságban, legutóbb pedig harmadik lett a csapatával az NB I-ben. A 28 esztendős középpályás tavaly februárban több hónapos kihagyás után igazolt Paksra, emlékezetes meccsen, a Ferencváros idegenbeli 2–0-s legyőzése alkalmával mutatkozott be, és már a negyedik bajnokiján, az Újpest 6–1-es kiütésekor megszerezte első gólját. Szerdán biztossá vált, amiről már előtte is hallani lehetett, vagyis hogy az MTK Budapestben folytatja pályafutását – abban a klubban, amelyben előzőleg már hét évig futballozott.
„Korábban többször szóba került, hogy visszatérek az MTK-hoz, ezúttal viszont valóra is vált – mondta lapunk érdeklődésére Hinora Kristóf. – Sikeres paksi időszak van mögöttem, szerettem ott futballozni, nagyon jó volt a közösség: nem is kérdés, szép élményekkel távoztam. Nyilván a Ferencváros ellen megnyert Magyar Kupa-döntő a legemlékezetesebb, ráadásul kezdőként kilencven percet játszhattam, s a két bajnoki bronzéremnek is nagyon örülök. Emlékszem, a Vasasnál éppen sérvműtét után voltam, az egész őszöm kimaradt, amikor érkezett a paksi lehetőség. Az NB II-ből kerültem az első osztályba, fel tudtam építeni magamat, az Európa-ligában és a Konferencialigában nemzetközi tapasztalatot szerezhettem, és ezért köszönettel tartozom Haraszti Zsolt ügyvezetőnek, valamint az egész klubnak.”
Hinora Kristóf Bodajkon kezdett futballozni, s alig múlt 12 éves, amikor leigazolta az MTK. Végigjárta a korosztályokat, a felnőttfutballban 2017 februárjában a kék-fehérek NB III-as együttesében mutatkozott be (a Putnok elleni 2–2-es bajnokin többek között Szuhodovszki Soma, az előző idényben a Kazincbarcikát erősítő Nagy Zsombor és a Nyíregyháza kapusa, Bese Balázs is a csapattársa volt), első NB II-es találkozóját az év nyarán a Nyíregyháza Spartacusban játszotta (2–0-s győzelem Budafokon), az élvonalban pedig 2022. július 30-án a Vasas labdarúgójaként játszotta első mérkőzését (0–0 a KTE vendégeként). A következő idénynek már újra az MTK Budapest futballistájaként vág neki, technikás játékával és nagy munkabírásával erőssége lehet régi-új csapatának.
„Tizenkét esztendősen, kisgyerekként kerültem Budapestre az MTK-hoz: három évig kollégista voltam, majd lekerültem Agárdra az akadémiára, ahol ugyancsak három évet töltöttem – folytatta Hinora Kristóf. – Pölöskei Gábor volt az NB III-as csapat edzője, amikor bemutatkoztam a felnőttek között, később az NB II-ben Lucsánszky Tamás adott először lehetőséget Nyíregyházán, a Vasasnál pedig Kuttor Attila ült a kispadon, amikor először játszottam az élvonalban. Mindig is közel állt hozzám az MTK-ra jellemző futballstílus, tulajdonképpen abban nőttem fel, és bár sohasem szerettem ígérgetni, abban bízom, jó idényünk lesz, a legjobbat hozzuk ki magunkból és persze sok játéklehetőséget kapok.”