Élményekkel és érmekkel újra kék-fehérben Hinora Kristóf

Sikeres másfél idénye volt Hinora Kristófnak: a Paksi FC játékosaként 2024–2025-ben megnyerte a Magyar Kupát és bronzérmet szerzett a bajnokságban, legutóbb pedig harmadik lett a csapatával az NB I-ben. A 28 esztendős középpályás tavaly februárban több hónapos kihagyás után igazolt Paksra, emlékezetes meccsen, a Ferencváros idegenbeli 2–0-s legyőzése alkalmával mutatkozott be, és már a negyedik bajnokiján, az Újpest 6–1-es kiütésekor megszerezte első gólját. Szerdán biztossá vált, amiről már előtte is hallani lehetett, vagyis hogy az MTK Budapestben folytatja pályafutását – abban a klubban, amelyben előzőleg már hét évig futballozott.

„Korábban többször szóba került, hogy visszatérek az MTK-hoz, ezúttal viszont valóra is vált – mondta lapunk érdeklődésére Hinora Kristóf. – Sikeres paksi időszak van mögöttem, szerettem ott futballozni, nagyon jó volt a közösség: nem is kérdés, szép élményekkel távoztam. Nyilván a Ferencváros ellen megnyert Magyar Kupa-döntő a legemlékezetesebb, ráadásul kezdőként kilencven percet játszhattam, s a két bajnoki bronzéremnek is nagyon örülök. Emlékszem, a Vasasnál éppen sérvműtét után voltam, az egész őszöm kimaradt, amikor érkezett a paksi lehetőség. Az NB II-ből kerültem az első osztályba, fel tudtam építeni magamat, az Európa-ligában és a Konferencialigában nemzetközi tapasztalatot szerezhettem, és ezért köszönettel tartozom Haraszti Zsolt ügyvezetőnek, valamint az egész klubnak.”