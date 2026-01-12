Pinezits Máté: Ugyanaz maradok, aki eddig is voltam
– Kozármislenyből az MTK Budapesthez – lássuk be, ennél nagyobbat nehéz ugrani…
– Kétségtelen, az NB II-ből kerültem a patinás élvonalbeli klubhoz, de ez mit sem számít: ugyanúgy viselkedek majd az öltözőben, mint Mislenyben – mondta lapunknak adott interjújában Pinezits Máté, a kék-fehérek vezetőedzője, akit a vezetőség decemberben nevezett ki Horváth Dávid helyére. – A szüleim arra neveltek, legyek őszinte, önazonos és korrekt, s ha ez megtörténik, a másik oldalról is ezt kapom – ha nem, akkor arra lehet reagálni. Egy biztos: én ugyanaz maradok, aki eddig is voltam. Nem tudok és nem is akarok kibújni a bőrömből csak azért, mert az NB I-ben lehetek vezetőedző. Őszinte és tisztességes emberként tiszta lehet a lelkiismeretünk, ennél fontosabb pedig nincs.
– Mi zajlott le a lelkében, amikor megkereste az MTK?
– Több érzés is kavargott bennem. Először is nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam rá. Óriási büszkeség is elöntött, hiszen mégiscsak az MTK Budapest vezetőedzője lehetek – mondhatni, visszatérek, hiszen 2015 és 2020 között dolgoztam a klub utánpótlásában. Azt is szem előtt tartottam, a Kozármisleny ne kerüljön bajba, megoldható legyen a pótlásom. De megnyugodtam: mire hozzám került az információ, a két klub gyakorlatilag megállapodott egymással, profin, normális módon megoldotta a klubcserét.
– Horváth Dáviddal, az előző vezetőedzővel kiváló a kapcsolata – nehéz baráttól átvenni a vezetőedzői feladatokat?
– Horváth Dáviddal és még néhány vezetőedzővel már régóta összejárunk havonta legalább egyszer, s jó szakmai beszélgetéseket folytatunk. Ismerjük egymást régóta, hiszen 2020 és 2023 között a Bp. Honvéd U19-es csapatát irányítottam, Dávid pedig az MTK korosztályos együttesét. Amikor szóba került, hogy menjek az MTK-ba, az volt az első kérdésem, Dávid tud-e erről. Közösen, nyíltan kommunikáltunk, teljes konszenzusban történt a folyamat. Bár Dávid marad a klubnál a hosszú távú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként, egyelőre nincs napi kapcsolat közöttünk, még hagyja, ismerkedjem a csapattal, ez így normális. Idővel ez nyilván változik – biztos vagyok benne, segítjük majd egymást.
– Az MTK hullámzóan szerepelt az ősszel, előfordult, hogy kikapott az újonc Kazincbarcikától három egyre, majd legyőzte a Debrecent három nullára. Hogyan látja új csapatát?
– Nyilván figyelemmel követtem az NB I-es csapatokat, de amikor biztossá vált, hogy az MTK-nál folytatom, újranéztem az összes meccsét. Úgy akartam kezdeni a munkát a srácokkal, hogy tökéletes képet kapjak róluk – de a múltat lezártam, már nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy mi történt az ősszel. A legfontosabb, hogy egyelőre elvégeztük, amit szerettünk volna, próbáljuk lefektetni az alapelveket, irányokat, amelyeket elvárunk a labdarúgóktól.
– Mekkora szakmai változás várható a tavasszal? Az idő kevés, hiszen két hét múlva folytatódik a bajnokság.
– Néhány nap alatt nem lehet rázúdítani minden gondolatot a labdarúgókra, ez hiba lenne. Ami jó, azt nyilván szeretnénk megtartani, s persze némi változás várható, de ezek csak apró részletek.
– Várja az élvonalbeli bemutatkozását?
– Még nem gondolkodtam rajta, egyszerűen nincs rá időm, az összes energiámat leköti a napi munka. De biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan hőfokon és adrenalinnal telve élem meg majd a meccseket, mint korábban egy U19-es bajnokit.
– Az MTK jelenleg a kilencedik a tabellán, hétpontos előnnyel a már kieső helyen álló Nyíregyházával szemben, de tizenkét ponttal lemaradva a dobogós, harmadik Paks mögött. Mi lehet a reális cél?
– Kulcsfontosságú, hogy nézzünk lefelé, hiszen ez fegyelmet és figyelmet kelt, s nyomást helyez ránk. De azt is látni kell, amely felfelé húz minket és önbizalmat adhat, amiért lehet álmodozni. Ki kell építeni egy olyan értékrendszert, amely előrevisz, a minden mindegy gondolkodás nem egészséges. Azt mondtam az öltözőben, annak semmi realitása, hogy bajnokok lehessünk, de hogy megtegyünk érte mindent, az csak rajtunk múlik.
– Eddig két játékos, a kapus Hegyi Krisztián és a litván védő, Vilius Armalas érkezett – lesz még változás a keretben?
– Minimális igen, de nagy jövés-menés nem várható.