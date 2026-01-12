Pinezits Máté: Ugyanaz maradok, aki eddig is voltam

– Kozármislenyből az MTK Budapesthez – lássuk be, ennél nagyobbat nehéz ugrani…

– Kétségtelen, az NB II-ből kerültem a patinás élvonalbeli klubhoz, de ez mit sem számít: ugyanúgy viselkedek majd az öltözőben, mint Mislenyben – mondta lapunknak adott interjújában Pinezits Máté, a kék-fehérek vezetőedzője, akit a vezetőség decemberben nevezett ki Horváth Dávid helyére. – A szüleim arra neveltek, legyek őszinte, önazonos és korrekt, s ha ez megtörténik, a másik oldalról is ezt kapom – ha nem, akkor arra lehet reagálni. Egy biztos: én ugyanaz maradok, aki eddig is voltam. Nem tudok és nem is akarok kibújni a bőrömből csak azért, mert az NB I-ben lehetek vezetőedző. Őszinte és tisztességes emberként tiszta lehet a lelkiismeretünk, ennél fontosabb pedig nincs.

– Mi zajlott le a lelkében, amikor megkereste az MTK?

– Több érzés is kavargott bennem. Először is nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam rá. Óriási büszkeség is elöntött, hiszen mégiscsak az MTK Budapest vezetőedzője lehetek – mondhatni, visszatérek, hiszen 2015 és 2020 között dolgoztam a klub utánpótlásában. Azt is szem előtt tartottam, a Kozármisleny ne kerüljön bajba, megoldható legyen a pótlásom. De megnyugodtam: mire hozzám került az információ, a két klub gyakorlatilag megállapodott egymással, profin, normális módon megoldotta a klubcserét.

– Horváth Dáviddal, az előző vezetőedzővel kiváló a kapcsolata – nehéz baráttól átvenni a vezetőedzői feladatokat?

– Horváth Dáviddal és még néhány vezetőedzővel már régóta összejárunk havonta legalább egyszer, s jó szakmai beszélgetéseket folytatunk. Ismerjük egymást régóta, hiszen 2020 és 2023 között a Bp. Honvéd U19-es csapatát irányítottam, Dávid pedig az MTK korosztályos együttesét. Amikor szóba került, hogy menjek az MTK-ba, az volt az első kérdésem, Dávid tud-e erről. Közösen, nyíltan kommunikáltunk, teljes konszenzusban történt a folyamat. Bár Dávid marad a klubnál a hosszú távú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként, egyelőre nincs napi kapcsolat közöttünk, még hagyja, ismerkedjem a csapattal, ez így normális. Idővel ez nyilván változik – biztos vagyok benne, segítjük majd egymást.