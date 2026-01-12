Jótékonysági akció a sóvidéki birkózókért a Nemzeti Sport Gálán

Balázs Imre

SZERVEZETT SPORTÁGKÉNT a 19. század végén jelent meg Erdélyben a birkózás, a 20. század elején már sport­egyesületek is létrejöttek, például Marosvásárhely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy térségében. A sóvidéki birkózáshoz óriási sikerek köthetők, az 1928-as amszterdami olimpia bajnoka, Keresztes Lajos Alsósófalván, míg az 1936-os berlini játékok aranyérmese, Lőrincz Márton Korondon született.

Korondon az 1970-es évek legvégén indult birkózószakosztály, több mint két évtizedig zajlott a munka, ám a ’90-es évek elejére abbamaradt. Józsa Gábor indította újra 2001-ben, ő kérte fel Balázs Imrét, hogy segítsen a fiatalok nevelésében.

„Azóta folyamatosan dolgozunk, mostanra a fiam, Zsolt is itt van velünk – fogalmazott Balázs Imre. – Soha egyikünk sem kapott fizetést, és tagdíjat sem szedünk, jó húsz év alatt így hoztunk össze mintegy negyven országos bajnoki címet. A polgármesteri hivatal és a megyei tanács olykor kisebb összegekkel segített minket, illetve a székelyudvarhelyi sportiskola országos vagy zónabajnokság esetén állja a költségeinket.”

Józsa Gábor a helyi sportcsarnok gondnokaként tevékenykedik, Balázs Imre népművészeti vállalkozást vezet. A Lőrincz Márton Sport Club birkózóinak saját edzőtermük nincs. „A településnek multifunkcionális sportterme van, itt heti négy alkalommal lehetünk két órát – az edzés mellett annak is bele kell férnie az időbe, amíg lepakoljuk, majd felszedjük a szőnyegeket. Együtt edzenek a kezdők, a haladók és a még idősebbek, kilencedik osztályos kortól kevés gyerek marad nálunk, például tavaly is elmentek ketten Székelyudvarhelyre. Szóval elindítjuk, neveljük őket, de profiként már nemigen maradnak nálunk. Körülbelül harminc birkózóval foglalkozunk folyamatosan, csak szabadfogást oktatunk, nálunk, Székelyföldön ez a fogásnem létezik.”

Tavaly márciusban sportágtörténeti eseményt szerveztek a parajdi sóbányában: a sóvidéki olimpiai bajnokok emlékére U15-ös szabadfogású csapatversenyt tartottak. Mint emlékezetes, tavasszal a heves esőzés és az áradás vízbetörést indított el a parajdi sóbányában, elárasztva a tárnákat, megrongálva a bányát. „Az utolsó pillanatban valósulhatott meg a viadal, amely régóta dédelgetett álmom volt – idézi fel Balázs Imre. – Egyszer nekifutottunk már húsz évvel ezelőtt, akkor nem jött össze. Olimpiai bajnokunk, Lőrincz Márton újratemetése alkalmával megemlítettem Németh Szilárdnak, a Magyar Birkózók Szövetsége elnökének, hogy régóta őrzöm ezt a projektet, neki egyből megtetszett és felkarolta. Már a folytatását is terveztük, ám a katasztrófa miatt erre nem kerülhet sor. Ami Korondot illeti, jómagam harminc-negyven százalékos visszaesést tapasztalok az üzletben. Hiányoznak a bányába lejáró emberek, a látogatók, a kezelésre érkezők és a gyerekek. Az emberek próbálnak más irányba tapogatózni, mostanra tudatosult mindenkiben, hogy muszáj kitalálni valamit.”

Az MSÚSZ a tavalyi Sportgálán is szervezett jótékonysági akciót, akkor az olimpiai bajnok tornásznő, Ónodi Henrietta amerikai gyógykezelésére és rehabilitációjára gyűjtött össze több mint ötmillió forintot. „Meglepett, hogy gondoltak ránk, de nagyon jólesik, felemelő érzés, szóval köszönjük szépen!” – mondta Balázs Imre.

Az elmúlt évhez hasonlóan licitálni is lehet majd, ezúttal a magyar birkózósport legnagyobb sikereinek egyikét idéző ereklyére, egy válogatott mezre, amelyet a sportág élő olimpiai, világ- és Európa-bajnokai írtak alá. Az ajánlatot a [email protected] e-mail címre lehet elküldeni, ezt 2026. január 13-án 12 óráig fogadja az MSÚSZ. Kérjük, a licitáló tüntesse fel levelében az összeget, valamint telefonos elérhetőségét.

A licitálás mellett pénzadományokkal is támogathatja bárki az egyesületet: Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány. Bankszámlaszám: 10102244-26701900-04005004. A Sportgálán a kihelyezett termináloknál bankkártyás befizetéssel is lehet segíteni a nemes célt.