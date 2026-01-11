Gyorskorcsolya Eb: Bejczi Botond tizedik lett a tömegrajtos versenyben

A záró nap utolsó számában még egy magyar induló volt Nagy Konrád személyében, aki egyetlen riválisát sem tudta megelőzni a húszfős mezőnyben. A nők hasonló számában Mercs Abigél a 12. helyen végzett.
A férfiak 500 méteres sprintversenyét a hazai szurkolók örömére az 1000-hez hasonlóan Damian Zurek nyerte meg 34.527 másodperccel, míg Lukács Soma a húsz induló közül a 19. helyen zárt 36.828 másodperccel.
A legjobb magyar gyorskorcsolyázó, a dél-koreai színekben háromszoros ötkarikás érmes Kim Minszok kihagyta a kontinensviadalt, mert Japánban edzőtáborozik az olimpiai felkészülés jegyében. A milánói játékokra 1000 és 1500 méteren is kvótát szerzett.
GYORSKORCSOLYA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Férfi 500 m
1. Damian Zurek (Lengyelország) 34.527 mp
2. Marek Kania (Lengyelország) 34.821
3. Björn Magnussen (Norvégia) 35.123
...
19. Lukács Soma 36.828
Férfi 1500 m
1. Peder Kongshaug (Norvégia) 1:46.086 perc
2. Vladimir Semirunniy (Lengyelország) 1:46.503
3. Tim Prins (Hollandia) 1:46.616
Bödei Bálintot kizárták.
Férfi tömegrajtos verseny
1. Bart Swings (Belgium)
2. Bart Hoolwerf (Hollandia)
3. Andrea Giovannini (Olaszország)
...
10. Bejczi Botond
...
20. Nagy Konrád
Női 1000 m
1. Nikola Zdráhalová (Csehország) 1:16.068 perc
2. Chloé Hoogendoorn (Hollandia) 1:16.341
3. Isabel Grevelt (Hollandia) 1:16.377
Női tömegrajtos verseny
1. Sofia Thorup (Dánia)
2. Francesca Lollobrigida (Olaszország)
3. Fran Vanhoutte (Belgium)
...
12. Mercs Abigél
Női üldözéses csapatverseny
1. Hollandia 3:01.355 perc
2. Belgium 3:03.975
3. Lengyelország 3:07.727