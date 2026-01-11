Gyorskorcsolya Eb: Bejczi Botond tizedik lett a tömegrajtos versenyben

A záró nap utolsó számában még egy magyar induló volt Nagy Konrád személyében, aki egyetlen riválisát sem tudta megelőzni a húszfős mezőnyben. A nők hasonló számában Mercs Abigél a 12. helyen végzett.

A férfiak 500 méteres sprintversenyét a hazai szurkolók örömére az 1000-hez hasonlóan Damian Zurek nyerte meg 34.527 másodperccel, míg Lukács Soma a húsz induló közül a 19. helyen zárt 36.828 másodperccel.

A legjobb magyar gyorskorcsolyázó, a dél-koreai színekben háromszoros ötkarikás érmes Kim Minszok kihagyta a kontinensviadalt, mert Japánban edzőtáborozik az olimpiai felkészülés jegyében. A milánói játékokra 1000 és 1500 méteren is kvótát szerzett.

GYORSKORCSOLYA EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfi 500 m

1. Damian Zurek (Lengyelország) 34.527 mp

2. Marek Kania (Lengyelország) 34.821

3. Björn Magnussen (Norvégia) 35.123

...

19. Lukács Soma 36.828

Férfi 1500 m

1. Peder Kongshaug (Norvégia) 1:46.086 perc

2. Vladimir Semirunniy (Lengyelország) 1:46.503

3. Tim Prins (Hollandia) 1:46.616

Bödei Bálintot kizárták.

Férfi tömegrajtos verseny

1. Bart Swings (Belgium)

2. Bart Hoolwerf (Hollandia)

3. Andrea Giovannini (Olaszország)

...

10. Bejczi Botond

...

20. Nagy Konrád

Női 1000 m

1. Nikola Zdráhalová (Csehország) 1:16.068 perc

2. Chloé Hoogendoorn (Hollandia) 1:16.341

3. Isabel Grevelt (Hollandia) 1:16.377

Női tömegrajtos verseny

1. Sofia Thorup (Dánia)

2. Francesca Lollobrigida (Olaszország)

3. Fran Vanhoutte (Belgium)

...

12. Mercs Abigél

Női üldözéses csapatverseny

1. Hollandia 3:01.355 perc

2. Belgium 3:03.975

3. Lengyelország 3:07.727