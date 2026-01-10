Nemzeti Sportrádió

Olasz ajánlatot is kapott a DVSC Szűcs Tamásért, de ő 2029-ig hosszabbított

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 18:29
null
Szűcs Tamás és Bogdán Ádám sportigazgató (Fotó: dvsc.hu)
Címkék
NB I DVSC Szűcs Tamás magyar átigazolás Debrecen
A Debreceni VSC labdarúgócsapata bejelentette, hogy további két évvel, 2029-ig meghosszabbította a 20 éves középpályása, Szűcs Tamás szerződését, annak ellenére, hogy információink szerint a télen már több ajánlat is érkezett érte Debrecenbe.

 

„A DVSC 2029 nyaráig meghosszabbította Szűcs Tamás szerződését” – írja a dvsc.hu. Hozzátéve, hogy a 20 éves, nagy munkabírású, U21-es válogatott középpályás 2024 nyarán érkezett a Lokihoz, és teljesítményével gyorsan a csapat alapemberévé, a szurkolók egyik kedvencévé vált. Szűcs Tamás eddig összesen 47 NB I-es mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, öt gólt szerzett. 

Az elején talán mi sem gondoltuk volna, hogy Sergio Navarro kinevezésével ekkora lendületet kap a csapat, de ahogy haladtunk előre az időben, láttuk, mennyire eredményes lehet a közös munka. Olyan kapcsolat alakult ki a szakmai stáb és a játékosok között, amely nagyon ritka ezen a szinten, nem tagadom, a személyes kapcsolatok is nagy szerepet játszottak abban, hogy végül a hosszabbítás mellett döntöttem. Bár konkrét ajánlataim voltak Nyugat-Európából, úgy éreztem, most az szolgálja leginkább a fejlődésemet, ha maradok a DVSC-nél. Jól érzem magam, és tavasszal olyan célokért küzdhetünk, amelyek méltóak a klubhoz, a városhoz és a szurkolókhoz” – idézi a dvsc-hu a hosszabbítás kapcsán Szűcs Tamást.

A középpályás annak ellenére döntött a hosszabbítás mellett, hogy információink szerint a télen az NB I-ből és Olaszországból is érkezett vételi ajánlat a játékjogáért.

„Amikor Tomi 2024 nyarán hazatért Dániából, óriási lehetőséget kapott a Debrecentől, amelyben szinte azonnal alapember lett – mondta Esterházy Mátyás, a Szűcs Tamást képviselő EM Sports tulajdonosa. – Másfél év volt hátra a szerződéséből, így nem meglepő, hogy a téli átigazolási időszak alatt több klub is bejelentkezett érte. Volt olyan pillanat, amikor közel álltunk a váltáshoz, ám az új vezetőséggel folytatott beszélgetések, valamint az általuk felvázolt szakmai koncepció meggyőztek arról, hogy most a szerződéshosszabbítás a legjobb lépés. A jövőt illetően pedig közös célunk, hogy amikor elérkezik az idő, Tomi szintet lépjen.”


 


 

 

NB I DVSC Szűcs Tamás magyar átigazolás Debrecen
Legfrissebb hírek

Az MTK-hoz igazolt Klausz Milán, de csak nyáron csatlakozik a kék-fehérek keretéhez – hivatalos

Labdarúgó NB I
2 órája

A második félidőben remekelt és hazai pályán is legyőzte a Storhamart a DVSC a női kézi BL-ben

Kézilabda
15 órája

Dobogóesélyesből a Ferencváros kihívója lett az ETO FC

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:30

Nem a látványra, hanem a stabilitásra törekszik Mariano Gómez

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:03

A DVSC korábbi légiósát szerződtette a Nyíregyháza – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 21:40

Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, a Csákvár legjobbja a Puskás Akadémiához igazolt – NB II-es átigazolási körkép

Labdarúgó NB II
2026.01.09. 20:32

Felkészülés: hosszabbításban esett fejes góllal kapott ki a Genktől a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 18:06

Távozott a Kazincbarcika kapusa – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 16:34
Ezek is érdekelhetik