NHL: kapusbravúr Bostonban, hosszabbítás Salt Lake Cityben, kiütés San Joséban

2026.01.12. 07:48
Joonas Korpisalo eszén nem lehetett túljárni... (Fotó: Getty Images)
NHL Winnipeg Jets Joonas Korpisalo
Izgalmas mérkőzésekből nem volt hiány az NHL vasárnapi (magyar idő szerint hétfő hajnalban is rendeztek mérkőzéseket) játéknapján: a Winnipeg Jets sorozatot épít, Bostonban kapusbravúr döntött, Nashville-ben Roman Josi brillírozott, míg Vegasban Tomas Hertl és Jack Eichel vezetésével sima vendégsiker született.

A Winnipeg Jets két nappal azután, hogy megszakította 11 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatát, újabb győzelmet aratott: hazai jégen 4–3-ra múlta felül a New Jersey Devilst. A Jets ezúttal is szoros végjátékban bizonyult jobbnak, és egymás után második sikerével stabilizálta helyzetét.

Bostonban a kapusoké volt a főszerep: Joonas Korpisalo 27 védéssel járult hozzá a Bruins idénybeli első kapott gól nélküli győzelméhez, csapata pedig Viktor Arvidsson első harmadban szerzett találatával 1–0-ra verte a Pittsburgh Penguinst.

Nashville-ben Roman Josi vezérletével diadalmaskodott a Predators. A svájci hátvéd egy góllal és két assziszttal járult hozzá a Washington Capitals elleni 3–2-es sikerhez, amelyet a hazaiak feszült hajrában őriztek meg.

Salt Lake Cityben hosszabbítás döntött: Dmitrij Voronkov emberelőnyben szerzett gólja 1:01-nél a ráadásban 3–2-es győzelmet ért a Columbus Blue Jacketsnek a Utah Mammoth ellen. A Columbus ezzel négymeccses vereségszériát zárt le.

A játéknap legsimább mérkőzését San Joséban rendezték, ahol a Vegas Golden Knights 7–2-re kiütötte a Sharksot. Tomas Hertl két gólt és három gólpasszt jegyzett korábbi csapata ellen, Jack Eichel szintén duplázott, a Vegas pedig sorozatban harmadszor söpörte be a San Jose elleni idénybeli párharcot.

NHL
ALAPSZAKASZ
Winnipeg Jets–New Jersey Devils 4–3
Boston Bruins–Pittsburgh Penguins 1–0
Nashville Predators–Washington Capitals 3–2
Utah Mammoth–Columbus Blue Jackets 2–3 – hosszabbításban
San Jose Sharks–Vegas Golden Knights 2–7

 

NHL Winnipeg Jets Joonas Korpisalo
