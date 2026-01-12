NHL: kapusbravúr Bostonban, hosszabbítás Salt Lake Cityben, kiütés San Joséban

A Winnipeg Jets két nappal azután, hogy megszakította 11 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatát, újabb győzelmet aratott: hazai jégen 4–3-ra múlta felül a New Jersey Devilst. A Jets ezúttal is szoros végjátékban bizonyult jobbnak, és egymás után második sikerével stabilizálta helyzetét.

The @NHLJets hold on to secure the W at home ✈️ pic.twitter.com/OBmDwVZrlK — NHL (@NHL) January 11, 2026

Bostonban a kapusoké volt a főszerep: Joonas Korpisalo 27 védéssel járult hozzá a Bruins idénybeli első kapott gól nélküli győzelméhez, csapata pedig Viktor Arvidsson első harmadban szerzett találatával 1–0-ra verte a Pittsburgh Penguinst.

Nashville-ben Roman Josi vezérletével diadalmaskodott a Predators. A svájci hátvéd egy góllal és két assziszttal járult hozzá a Washington Capitals elleni 3–2-es sikerhez, amelyet a hazaiak feszült hajrában őriztek meg.

TOP 🔟 IN @NHL HISTORY



Steven Stamkos now ranks 10th all-time in power play goals with 233!#Preds x @VUMChealth pic.twitter.com/zzpgGEM7jW — Nashville Predators (@PredsNHL) January 12, 2026

Salt Lake Cityben hosszabbítás döntött: Dmitrij Voronkov emberelőnyben szerzett gólja 1:01-nél a ráadásban 3–2-es győzelmet ért a Columbus Blue Jacketsnek a Utah Mammoth ellen. A Columbus ezzel négymeccses vereségszériát zárt le.

A játéknap legsimább mérkőzését San Joséban rendezték, ahol a Vegas Golden Knights 7–2-re kiütötte a Sharksot. Tomas Hertl két gólt és három gólpasszt jegyzett korábbi csapata ellen, Jack Eichel szintén duplázott, a Vegas pedig sorozatban harmadszor söpörte be a San Jose elleni idénybeli párharcot.

First career five-point game for Tomas Hertl, and he does it in San Jose 🤷‍♂️ pic.twitter.com/KWmCZ0lCdc — NHL (@NHL) January 12, 2026

NHL

ALAPSZAKASZ

Winnipeg Jets–New Jersey Devils 4–3

Boston Bruins–Pittsburgh Penguins 1–0

Nashville Predators–Washington Capitals 3–2

Utah Mammoth–Columbus Blue Jackets 2–3 – hosszabbításban

San Jose Sharks–Vegas Golden Knights 2–7