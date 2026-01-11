Nemzeti Sportrádió

A három TD-s Josh Allen vezérletével 33 év után idegenben nyert rájátszásmérkőzést a Bills – videó

2026.01.11. 22:48
Josh Allen győzelemre vezette a Buffalo Billst (Fotó: Getty Images)
NFL Jacksonville Jaguars Buffalo Bills NFL rájátszás
A Buffalo BIlls 27–24-re nyert a Jacksonville Jaguars vendégeként, ezzel továbbjutott az NFL rájátszásának második körébe.

Az első negyed a védelmekről szólt, egy gyors puntváltás után Trevor Lawrence interceptiont dobott, viszont a Bills nem tudott haladni, így csak mezőnygólt rúgott. A második negyedben már megérkeztek a támadósorok is a mérkőzésbe. A hazaiak 65 yardos TD-drive-jára a Buffalo egy 92 yardos támadással és touchdownnal válaszolt. Ugyanakkora a hibák is megvoltak mindkét oldalon, a vendégeknél Ray Davis vétett fumble-t, míg a Jaguars egy sikertelen negyedik kísérlet mellett a félidő végén mezőnygólt hibázott, Cam Little-nek ez volt mindössze az ötödik rontott rúgása az idényben, sorozatban 20 pontos mezőnygól után rontott.

A második játékrészben már gond és ellenállás nélkül ment mindkét támadósor. Egy-egy mezőnygól után Josh Allen benyelt egy sacket, így puntra kényszerült a Bills, utána viszont felválta négy touchdownt értek el a csapatok. A négy TD következtében folyamatosan változott a vezető kiléte, bő egy perccel a mérkőzés vége előtt Josh Allen egyyardos tushpush hatpontosával a Bills 27–24-es előnybe került. A Jaguarsnak ugyan lett volna még elég ideje, de Lawrence első passza felpattant Jakobi Meyersről, a labda a buffalói Cole Bishop kezében kötött ki, így Little nem kapott esélyt, hogy rúghasson az egyenlítésért.

A Bills Sean McDermott irányítása alatt 0–5-ös mérleggel állt a rájátszásban idegenben. A sorozat 2017-ben Jacksonville-ben kezdődött a wild card körben, és kilenc évvel később itt is ért véget szintén a wild card körben. A Buffalo legutóbbi kilenc mérkőzését elvesztette idegenben a rájátszásban, legutóbb 33 évvel ezelőtt, az 1992-es idényben Miamiban nyert a Buffalo.

Josh Allen 35 passzából 28 volt pontos, 273 yardot és egy touchdownt passzolt, emellett a földön 33 yardot és két hatpontost szerzett. Kedvenc célpontja Khalil Shakir volt, aki 12 elkapásból 82 yardot jegyzett. Trevor Lawrence 207 yardja mellett három TD-t passzolt, de volt két eladott labdája is. Brian Thomas Jr., Travis Etienne Jr. és Parker Washington is jegyzett elkapott hatpontost, utóbbi hét elkapásból 107 yardot gyűjtött, míg Etienne a földön tíz labdacipelésből 67 yardot tett meg.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
Vasárnap
AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) 24–27 (0–3, 7–7, 3–3, 14–14)
KÉSŐBB
22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)
Hétfő
2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

Szombat
NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) 31–34 (0–7, 14–10, 3–3, 14–14)

Vasárnap hajnalban
NFC, Chicago Bears (2.)Green Bay Packers (7.) 31–27 (3–7, 0–14, 3–0, 25–6)


 

 

NFL Jacksonville Jaguars Buffalo Bills NFL rájátszás
