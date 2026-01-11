A három TD-s Josh Allen vezérletével 33 év után idegenben nyert rájátszásmérkőzést a Bills – videó

Az első negyed a védelmekről szólt, egy gyors puntváltás után Trevor Lawrence interceptiont dobott, viszont a Bills nem tudott haladni, így csak mezőnygólt rúgott. A második negyedben már megérkeztek a támadósorok is a mérkőzésbe. A hazaiak 65 yardos TD-drive-jára a Buffalo egy 92 yardos támadással és touchdownnal válaszolt. Ugyanakkora a hibák is megvoltak mindkét oldalon, a vendégeknél Ray Davis vétett fumble-t, míg a Jaguars egy sikertelen negyedik kísérlet mellett a félidő végén mezőnygólt hibázott, Cam Little-nek ez volt mindössze az ötödik rontott rúgása az idényben, sorozatban 20 pontos mezőnygól után rontott.

A második játékrészben már gond és ellenállás nélkül ment mindkét támadósor. Egy-egy mezőnygól után Josh Allen benyelt egy sacket, így puntra kényszerült a Bills, utána viszont felválta négy touchdownt értek el a csapatok. A négy TD következtében folyamatosan változott a vezető kiléte, bő egy perccel a mérkőzés vége előtt Josh Allen egyyardos tushpush hatpontosával a Bills 27–24-es előnybe került. A Jaguarsnak ugyan lett volna még elég ideje, de Lawrence első passza felpattant Jakobi Meyersről, a labda a buffalói Cole Bishop kezében kötött ki, így Little nem kapott esélyt, hogy rúghasson az egyenlítésért.

A Bills Sean McDermott irányítása alatt 0–5-ös mérleggel állt a rájátszásban idegenben. A sorozat 2017-ben Jacksonville-ben kezdődött a wild card körben, és kilenc évvel később itt is ért véget szintén a wild card körben. A Buffalo legutóbbi kilenc mérkőzését elvesztette idegenben a rájátszásban, legutóbb 33 évvel ezelőtt, az 1992-es idényben Miamiban nyert a Buffalo.

Josh Allen 35 passzából 28 volt pontos, 273 yardot és egy touchdownt passzolt, emellett a földön 33 yardot és két hatpontost szerzett. Kedvenc célpontja Khalil Shakir volt, aki 12 elkapásból 82 yardot jegyzett. Trevor Lawrence 207 yardja mellett három TD-t passzolt, de volt két eladott labdája is. Brian Thomas Jr., Travis Etienne Jr. és Parker Washington is jegyzett elkapott hatpontost, utóbbi hét elkapásból 107 yardot gyűjtött, míg Etienne a földön tíz labdacipelésből 67 yardot tett meg.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD KÖR

Vasárnap

AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) 24–27 (0–3, 7–7, 3–3, 14–14)

KÉSŐBB

22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

Hétfő

2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

Szombat

NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) 31–34 (0–7, 14–10, 3–3, 14–14)

Vasárnap hajnalban

NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) 31–27 (3–7, 0–14, 3–0, 25–6)



