A Ferencváros is figyeli az Újpesttel hírbe hozott horvát csatárt

A horvát oldal ugyanakkor úgy értesült, az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabás utódját kereső Ferencváros is beszáll a Kovacevic szerződtetéséért folyó versenybe. A csatár azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ősszel 14 meccsen 11 gólt szerzett a szlovén élvonalban, amivel vezeti a bajnokság góllövőlistáját.

A Nemzeti Sport úgy tudja, a Ferencváros megfigyelői számára nem ismeretlen Kovacevic, de kérdéses, hogy az FTC tesz-e konkrét lépéseket a játékos szerződtetése ügyében, és bár az Újpest valóban érdeklődik, egyelőre, információink szerint a lilák esetében sem beszélhetünk arról, hogy megegyeztek volna a Celjével a csatár szerződtetéséről.

A hírekkel kapcsolatban mindkét magyar klubot kerestük már, de átigazolási sajtóhíreket nem kommentálnak.