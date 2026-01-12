Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros is figyeli az Újpesttel hírbe hozott horvát csatárt

2026.01.12. 08:40
Franko Kovacevicet (kék mezben) két magyar élkub is szeretné megszerezni (Fotó: Getty Images)
A Germanijak nevű horvát sportportál szerint a Ferencváros akár el is halászhatja az Újpest FC elől a szlovén Celje egyszeres válogatott középcsatárát, Franko Kovacevicet.

Két magyar élvonalbeli csapat is verseng a szlovén első osztályú labdarúgó-bajnokságban listavezető NK Celje horvát középcsatáráért, Franko Kovacevicértírta vasárnap délután a Germanijak.hr.

A Celjébe tavaly nyáron érkező Kovacevic szerepel Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány bővített listáján, ami azt jelenti, hogy a támadó versenyben van azért, hogy bekerüljön a legutóbbi világbajnokságon bronzérmet szerző válogatott vb-keretébe.

A Germanijak megjegyzi: több szlovén és magyar sportoldal szerint is közel áll ahhoz Kovacevic, hogy Újpestre szerződjön (korábban sajtóhírek alapján már beszámoltunk az Újpest érdeklődéséről) – az újságok hárommillió eurós vételárról cikkeznek, ami rekordösszegnek számítana a liláknál.

 

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 14:16

A szlovén góllövőlistát vezető csatárral erősíthet az Újpest – sajtóhír

Frank Kovacevic 3 millió euró körüli összegért cserébe kerülhet a Megyeri útra.

 

A horvát oldal ugyanakkor úgy értesült, az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabás utódját kereső Ferencváros is beszáll a Kovacevic szerződtetéséért folyó versenybe. A csatár azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ősszel 14 meccsen 11 gólt szerzett a szlovén élvonalban, amivel vezeti a bajnokság góllövőlistáját.

A Nemzeti Sport úgy tudja, a Ferencváros megfigyelői számára nem ismeretlen Kovacevic, de kérdéses, hogy az FTC tesz-e konkrét lépéseket a játékos szerződtetése ügyében, és bár az Újpest valóban érdeklődik, egyelőre, információink szerint a lilák esetében sem beszélhetünk arról, hogy megegyeztek volna a Celjével a csatár szerződtetéséről.

A hírekkel kapcsolatban mindkét magyar klubot kerestük már, de átigazolási sajtóhíreket nem kommentálnak.

 

 

Ezek is érdekelhetik