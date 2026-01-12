A Ferencváros is figyeli az Újpesttel hírbe hozott horvát csatárt

Két magyar élvonalbeli csapat is verseng a szlovén első osztályú labdarúgó-bajnokságban listavezető NK Celje horvát középcsatáráért, Franko Kovacevicért – írta vasárnap délután a Germanijak.hr.
A Celjébe tavaly nyáron érkező Kovacevic szerepel Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány bővített listáján, ami azt jelenti, hogy a támadó versenyben van azért, hogy bekerüljön a legutóbbi világbajnokságon bronzérmet szerző válogatott vb-keretébe.
A Germanijak megjegyzi: több szlovén és magyar sportoldal szerint is közel áll ahhoz Kovacevic, hogy Újpestre szerződjön (korábban sajtóhírek alapján már beszámoltunk az Újpest érdeklődéséről) – az újságok hárommillió eurós vételárról cikkeznek, ami rekordösszegnek számítana a liláknál.
A szlovén góllövőlistát vezető csatárral erősíthet az Újpest – sajtóhír
A horvát oldal ugyanakkor úgy értesült, az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabás utódját kereső Ferencváros is beszáll a Kovacevic szerződtetéséért folyó versenybe. A csatár azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ősszel 14 meccsen 11 gólt szerzett a szlovén élvonalban, amivel vezeti a bajnokság góllövőlistáját.
A Nemzeti Sport úgy tudja, a Ferencváros megfigyelői számára nem ismeretlen Kovacevic, de kérdéses, hogy az FTC tesz-e konkrét lépéseket a játékos szerződtetése ügyében, és bár az Újpest valóban érdeklődik, egyelőre, információink szerint a lilák esetében sem beszélhetünk arról, hogy megegyeztek volna a Celjével a csatár szerződtetéséről.
A hírekkel kapcsolatban mindkét magyar klubot kerestük már, de átigazolási sajtóhíreket nem kommentálnak.