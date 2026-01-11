Nemzeti Sportrádió

McTominay duplázott, a Napoli kétszer egyenlített az Inter otthonában

2026.01.11. 22:43
McTominay (jobbra) kétszer egyenlített az Inter ellen (Fotó: Getty Images)
Internazionale Serie A Napoli
Nem bírt egymással az Internazionale és a Napoli a Serie A 20. fordulójának rangadóján. A milánóiak Federico Dimarco és Hakan Calhanoglu révén kétszer is vezettek, de Scott McTominay mindkétszer egyenlített.

SERIE A 20. FORDULÓ
Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion (Tv: Match4). Vezeti: Daniele Doveri.
Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu.
Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte.
Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)

A nap rangadóját este Milánóban rendezték, ahol az előző három idény bajnoka, az Internazionale (2024-ben első) a Napolit (2023-ban és 2025-ben aranyérmes) fogadta. Érdekesen alakult az első félidő: a vendégegyüttes kezdett élénkebben, de az első igazi Inter-akció azonnal gólt hozott: a volt nápolyi Piotr Zielinski labdaszerzése után Federico Dimarco éles szögből kilőtte a jobb alsó sarkot. Ezt követően inkább a házigazda akarata érvényesült, mégis jött az egyenlítés: Eljif Elmasz balról adott be, Scott McTominay a kapu jobb oldalába lőtt. Érezni lehetett, hogy nagyon tisztelik egymást a csapatok, kevés kockázat, több hiba és néhány csúnya, megtorlatlan belemenés jellemezte a játékot, a biztonságon volt a hangsúly. 

A második félidőt is a Napoli kezdte jobban, Rasmus Höjlund ziccerben a kapufát találta el. A hajrá elején Amir Rrahmani rálépett Henrih Mhitarjan lábára, a VAR-felvételek után tizenegyest kapott az Inter, Hakan Calhanoglu lövése után a bal oldali kapufáról pattant a labda a hálóba, de a Serie A egyik, ha nem a legjobb játékosa, Scott McTominay erre is válaszolt: 2–2!

A sok sérülés miatt tartalékos bajnok bravúros pontot szerzett, az Inter a huszadik bajnokiján először játszott döntetlent.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale19141442–17+25 43 
2. Milan19117130–15+15 40 
3. Napoli19123430–17+13 39 
4. Roma2013724–12+12 39 
5. Juventus19106327–16+11 36 
6. Como1997327–13+14 34 
7. Atalanta2087525–19+6 31 
8. Lazio2077621–16+5 28 
9. Bologna1976626–20+6 27 
10. Udinese2075822–32–10 26 
11. Sassuolo2065923–27–4 23 
12. Torino2065921–32–11 23 
13. Cremonese1957720–23–3 22 
14. Parma1956814–22–8 21 
15. Cagliari1947821–27–6 19 
16. Lecce19451013–27–14 17 
17. Genoa1937919–29–10 16 
18. Fiorentina20281021–31–10 14 
19. Pisa20110915–30–15 13 
20. Verona19271015–31–16 13 

 

 

