McTominay duplázott, a Napoli kétszer egyenlített az Inter otthonában

SERIE A 20. FORDULÓ
Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion (Tv: Match4). Vezeti: Daniele Doveri.
Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu.
Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte.
Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)
A nap rangadóját este Milánóban rendezték, ahol az előző három idény bajnoka, az Internazionale (2024-ben első) a Napolit (2023-ban és 2025-ben aranyérmes) fogadta. Érdekesen alakult az első félidő: a vendégegyüttes kezdett élénkebben, de az első igazi Inter-akció azonnal gólt hozott: a volt nápolyi Piotr Zielinski labdaszerzése után Federico Dimarco éles szögből kilőtte a jobb alsó sarkot. Ezt követően inkább a házigazda akarata érvényesült, mégis jött az egyenlítés: Eljif Elmasz balról adott be, Scott McTominay a kapu jobb oldalába lőtt. Érezni lehetett, hogy nagyon tisztelik egymást a csapatok, kevés kockázat, több hiba és néhány csúnya, megtorlatlan belemenés jellemezte a játékot, a biztonságon volt a hangsúly.
A második félidőt is a Napoli kezdte jobban, Rasmus Höjlund ziccerben a kapufát találta el. A hajrá elején Amir Rrahmani rálépett Henrih Mhitarjan lábára, a VAR-felvételek után tizenegyest kapott az Inter, Hakan Calhanoglu lövése után a bal oldali kapufáról pattant a labda a hálóba, de a Serie A egyik, ha nem a legjobb játékosa, Scott McTominay erre is válaszolt: 2–2!
A sok sérülés miatt tartalékos bajnok bravúros pontot szerzett, az Inter a huszadik bajnokiján először játszott döntetlent.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|19
|14
|1
|4
|42–17
|+25
|43
|2. Milan
|19
|11
|7
|1
|30–15
|+15
|40
|3. Napoli
|19
|12
|3
|4
|30–17
|+13
|39
|4. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|5. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|6. Como
|19
|9
|7
|3
|27–13
|+14
|34
|7. Atalanta
|20
|8
|7
|5
|25–19
|+6
|31
|8. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|9. Bologna
|19
|7
|6
|6
|26–20
|+6
|27
|10. Udinese
|20
|7
|5
|8
|22–32
|–10
|26
|11. Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23–27
|–4
|23
|12. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|13. Cremonese
|19
|5
|7
|7
|20–23
|–3
|22
|14. Parma
|19
|5
|6
|8
|14–22
|–8
|21
|15. Cagliari
|19
|4
|7
|8
|21–27
|–6
|19
|16. Lecce
|19
|4
|5
|10
|13–27
|–14
|17
|17. Genoa
|19
|3
|7
|9
|19–29
|–10
|16
|18. Fiorentina
|20
|2
|8
|10
|21–31
|–10
|14
|19. Pisa
|20
|1
|10
|9
|15–30
|–15
|13
|20. Verona
|19
|2
|7
|10
|15–31
|–16
|13