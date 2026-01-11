McTominay duplázott, a Napoli kétszer egyenlített az Inter otthonában

SERIE A 20. FORDULÓ

Internazionale–Napoli 2–2 (1–1)

Milánó, Giuseppe Meazza Stadion (Tv: Match4). Vezeti: Daniele Doveri.

Internazionale: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic, 87.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Dimarco (Carlos Augusto, 87.) – M. Thuram (F. Esposito, 83.), Lautaro Martínez (Bonny, 87.). Vezetőedző: Cristian Chivu.

Napoli: V. Milinkovics-Szavics – Beukema (Lang, 78.), Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano (Mazzocchi, 90+4.), R. Höjlund, Elmasz. Vezetőedző: Antonio Conte.

Gólszerző: Dimarco (9.), Calhanoglu (73. – 11-esből), ill. McTominay (26., 81.)

A nap rangadóját este Milánóban rendezték, ahol az előző három idény bajnoka, az Internazionale (2024-ben első) a Napolit (2023-ban és 2025-ben aranyérmes) fogadta. Érdekesen alakult az első félidő: a vendégegyüttes kezdett élénkebben, de az első igazi Inter-akció azonnal gólt hozott: a volt nápolyi Piotr Zielinski labdaszerzése után Federico Dimarco éles szögből kilőtte a jobb alsó sarkot. Ezt követően inkább a házigazda akarata érvényesült, mégis jött az egyenlítés: Eljif Elmasz balról adott be, Scott McTominay a kapu jobb oldalába lőtt. Érezni lehetett, hogy nagyon tisztelik egymást a csapatok, kevés kockázat, több hiba és néhány csúnya, megtorlatlan belemenés jellemezte a játékot, a biztonságon volt a hangsúly.

A második félidőt is a Napoli kezdte jobban, Rasmus Höjlund ziccerben a kapufát találta el. A hajrá elején Amir Rrahmani rálépett Henrih Mhitarjan lábára, a VAR-felvételek után tizenegyest kapott az Inter, Hakan Calhanoglu lövése után a bal oldali kapufáról pattant a labda a hálóba, de a Serie A egyik, ha nem a legjobb játékosa, Scott McTominay erre is válaszolt: 2–2!

A sok sérülés miatt tartalékos bajnok bravúros pontot szerzett, az Inter a huszadik bajnokiján először játszott döntetlent.