Remeklő védelmének köszönhetően a Patriots legyőzte a Chargerst – videó

A New England legutóbb 2019-ben játszott hazai pályán rájátszásmérkőzést, akkor a Mike Vrabel vezette Tennesse Titans nyert Foxborough-ban, ez volt ráadásul Tom Brady utolsó hazai rájátszásmérkőzésen Patriots színeiben. Vrabel most a New England vezetőedzőjeként tér vissza, ráadásul a tavaly átvett 4–13-as csapatból 14–3-as együttest varázsolt, amely az AFC második kiemelését kaparintotta meg.

Az első félidő egyértelműen a védelmekről szólt, a Chargers 117, a Patriots 171 yardot tett meg a nagy szünetig. Drake Maye eladott labdája után ugyan egyből a vörös zónában találta magát a Los Angeles, de a mezőnygóllal nem elégedett meg, a negyedik kísérletet viszont kivédekezte a Patriots. A második negyedben a saját kétyardos vonaláról az ellenfél ötyardosáig meneteltek a hazaiak, ott azonban megállt a tudomány, jöhetett Andy Borregales mezőnygólja. Erre aztán egy hétperces, 69 yardos támadósorozattal és field goallal válaszolt a Los Angeles, amely így is hátrányban ment a szünetre, a félidőt ugyanis Borregales második sikeres rúgása zárta.

A harmadik negyedben már jobban haladtak a hazaiak, de hiába tettek meg hat perc alatt közel hatvan yardot, Drake Maye-t Odafe Oweh a földre vitte. Az irányító el is ejtette a labdát, amit Da'Shawn Hand szedett össze. A vendégek támadófala viszont nem tudta megvédeni Justin Herbertet, így teljesen meg volt lőve a Chargers. A Patriots egy újabb hosszú (nyolc játék, 64 yard) támadósorozat végén újabb mezőnygóllal növelte előnyét, Borregales ezúttal 39 yardról vágta be. A negyedik negyed elején végül Hunter Henry 28 yardos elkapása révén megszületett a mérkőzés első és egyetlen touchdownja. A két labdabirtoklásos hátrányt tetézte, hogy Herbert kezéből kiütötték a labdát. Egy utolsó esélyt így is kapott a Los Angeles, de negyedik kísérletre Milton Williams megszerezte saját maga második, csapata harmadik sackjét, ezzel el is dőlt a mérkőzés. A New England továbbjutott, és a következő körben a Pittsburgh Steelers–Houston Texans párharc győztesével találkozik, míg a Denver Broncos a Buffalo Billst fogadja.

Herbert továbbra is nyeretlen a rájátszásban, a Chargers irányítója végül 159 passzolt és 57 futott yarddal fejezte be a találkozót. A vendégek védelméből Odafe Oweh emelkedett ki, aki három sacket szerzett és kierőszakolt egy fumble-t. A Patriots 1997 óta először nyert a rájátszásban Tom Brady nélkül. Drake Maye 268 yardot és egy TD-t passzolt, továbbá volt két labdavesztése. Hunter Henry 64 (TD), Kayshon Boutte 66, míg Rhamondre Stevenson 75 elkapott yarddal zárt, utóbbi a földön tíz kísérletből 53 yardot tett haladt. A hazaiaknál Milton Williams mellett K'Lavon Chaisson is két sacket jegyzett.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD KÖR

Hétfő

AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) 16–3 (0–0, 6–3, 3–0, 7–0)

Kedd

2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

Szombat

NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) 31–34 (0–7, 14–10, 3–3, 14–14)

Vasárnap hajnalban

NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) 31–27 (3–7, 0–14, 3–0, 25–6)

Vasárnap este

AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) 24–27 (0–3, 7–7, 3–3, 14–14)

NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) 19–23 (6–7, 7–3, 3–0, 3–13)