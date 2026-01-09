Nemzeti Sportrádió

A DVSC korábbi légiósát szerződtette a Nyíregyháza – hivatalos

2026.01.09. 21:40
Meldin Dreskovics, itt még a DVSC mezében (Fotó: Czinege Melinda, archív)
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Nyíregyháza Spartacus a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a német másodosztályú Darmstadt montenegrói válogatott belső védőjét, Meldin Dreskovicsot.

A 27 éves labdarúgó számára nem ismeretlen az NB I-es közeg, hiszen korábban két és fél évig erősítette a Szpari riválisának számító Debrecent – innen vásárolta meg tavaly februárban a német klub. A hajdúsági együttesben Dreskovics 63 bajnokin öt gólt és két gólpasszt jegyzett, ellenben a német csapatban mindössze két tétmérkőzésen jutott szóhoz. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, Darmstadt – Németország)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Ezek is érdekelhetik