A DVSC korábbi légiósát szerződtette a Nyíregyháza – hivatalos

A 27 éves labdarúgó számára nem ismeretlen az NB I-es közeg, hiszen korábban két és fél évig erősítette a Szpari riválisának számító Debrecent – innen vásárolta meg tavaly februárban a német klub. A hajdúsági együttesben Dreskovics 63 bajnokin öt gólt és két gólpasszt jegyzett, ellenben a német csapatban mindössze két tétmérkőzésen jutott szóhoz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, Darmstadt – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –