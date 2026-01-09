A DVSC korábbi légiósát szerződtette a Nyíregyháza – hivatalos
A 27 éves labdarúgó számára nem ismeretlen az NB I-es közeg, hiszen korábban két és fél évig erősítette a Szpari riválisának számító Debrecent – innen vásárolta meg tavaly februárban a német klub. A hajdúsági együttesben Dreskovics 63 bajnokin öt gólt és két gólpasszt jegyzett, ellenben a német csapatban mindössze két tétmérkőzésen jutott szóhoz.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, Darmstadt – Németország)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –