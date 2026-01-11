Endrick bemutatkozott, és továbblőtte a Lyont a Francia Kupában
A Lens a hajrában tette biztossá győzelmét, a Rennes emberelőnyben fordított a második félidőben, a Nice tizenegyesekkel búcsúztatta a Nantes-ot. A másodosztályban kilencedik helyen álló Montpellier idegenben ütötte ki az élvonalban sereghajtó Metzet, míg a második ligás csapatok csatáján a Le Mans szétlövés után ejtette ki a Nancyt.
A játéknap záró mérkőzésén 45 másodperc után már vezetett a Lyon, Afonso Moreira előzte meg az egymásra váró védőt és kapust, majd az üres kapuba gurított. A 28. percben az ide-oda pattogó labdát Nathan Ngoy lőtte a kapuba, ezzel egyenlített a Lille, ám a szünet előtt ismét hátrányba került, mivel a Real Madridtól kölcsönkapott, az OL-ben ezen a meccsen debütáló Endrick közelről a jobb alsóba helyezett. Több gól már nem esett, így a Lyon jutott a nyolcaddöntőbe.
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Sochaux (III.)–Lens 0–3
Chantilly (IV.)–Rennes 1–3
Metz–Montpellier (II.) 0–4
Nantes–Nice 1–1 – 11-esekkel 3–5
Le Mans (II.)–Nancy (II.) 0–0 – 11-esekkel 4–1
Lille–Olympique Lyon 1–2
Szombaton játszották
Angers–Toulouse 1–1 – 11-esekkel 5–6
Orléans (III.)–Monaco 1–3
Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6
Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3
Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2
Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4
Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2
Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – 11-esekkel 0–3
Hétfőn játsszák
21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC
Kedden játsszák
21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille
A TOVÁBBI PROGRAM
Február 4.: nyolcaddöntő
Március 4.: negyeddöntő
Április 22.: elődöntő
Május 23.: döntő