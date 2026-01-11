Endrick bemutatkozott, és továbblőtte a Lyont a Francia Kupában

A Lens a hajrában tette biztossá győzelmét, a Rennes emberelőnyben fordított a második félidőben, a Nice tizenegyesekkel búcsúztatta a Nantes-ot. A másodosztályban kilencedik helyen álló Montpellier idegenben ütötte ki az élvonalban sereghajtó Metzet, míg a második ligás csapatok csatáján a Le Mans szétlövés után ejtette ki a Nancyt.

A játéknap záró mérkőzésén 45 másodperc után már vezetett a Lyon, Afonso Moreira előzte meg az egymásra váró védőt és kapust, majd az üres kapuba gurított. A 28. percben az ide-oda pattogó labdát Nathan Ngoy lőtte a kapuba, ezzel egyenlített a Lille, ám a szünet előtt ismét hátrányba került, mivel a Real Madridtól kölcsönkapott, az OL-ben ezen a meccsen debütáló Endrick közelről a jobb alsóba helyezett. Több gól már nem esett, így a Lyon jutott a nyolcaddöntőbe.

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Sochaux (III.)–Lens 0–3

Chantilly (IV.)–Rennes 1–3

Metz–Montpellier (II.) 0–4

Nantes–Nice 1–1 – 11-esekkel 3–5

Le Mans (II.)–Nancy (II.) 0–0 – 11-esekkel 4–1

Lille–Olympique Lyon 1–2

Szombaton játszották

Angers–Toulouse 1–1 – 11-esekkel 5–6

Orléans (III.)–Monaco 1–3

Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6

Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3

Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2

Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4

Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2

Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – 11-esekkel 0–3

Hétfőn játsszák

21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC

Kedden játsszák

21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille

A TOVÁBBI PROGRAM

Február 4.: nyolcaddöntő

Március 4.: negyeddöntő

Április 22.: elődöntő

Május 23.: döntő