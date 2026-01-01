Nemzeti Sportrádió

Premier League-klubtól igazolt kapust az MTK – hivatalos

R. P.R. P.
2026.01.01. 18:00
Hegyi Krisztián (Fotó: Getty Images)
MTK NB I West Ham United Hegyi Krisztián Premier League
A tavaszi idényben az MTK Budapest labdarúgócsapatát erősíti a kapus Hegyi Krisztián, aki az angol Premier League-ben szereplő West Ham Unitedtól kölcsönben érkezik a klubhoz.

 

A kék-fehérek a honlapjukon emlékeztetnek arra, hogy a 196 centiméter magas, 23 éves hálóőrt korábban Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a felnőtt válogatott keretébe, míg az U21-es nemzeti együttes kapuját 25 alkalommal védte.

Hegyi kölcsönben szerepelt már Hollandiában, Skóciában és az NB I-ben is. Tavaly tavasszal a DVSC-t erősítette, amelyben sérüléséig kiváló formát mutatott.

„Hegyi pénteken már csapatunkkal kezdi el a felkészülést” – írta az MTK Budapest.

A Fizz Liga küzdelmei január végén folytatódnak, a fővárosi csapat a kilencedik helyről vág neki a tavaszi szezonnak.

(MTI)

 

