Olasz sajtóhírek szerint a Lazio megegyezett Tóth Alexszel a szerződés részleteiről, a játékos ügynöke cáfol

Az említett forrás szerint a római „sasok” 2030-ig szóló kontraktusban állapodtak meg a 20 éves középpályással, aki így évi másfél millió eurót keresne Maurizio Sarri csapatában. Ennek tükrében már csak a kluboknak kell közös nevezőre jutniuk a játékos vételárával kapcsolatban, hogy tető alá hozzák a transzfert.

🚨 Excl. - #Lazio have agreed personal terms with #Ferencvaros’ midfielder Alex #Toth for a contract until 2030 (€1,5M/year). Lazio are now working to finalize the deal with the hungarian club. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2026

A Corriere dello Sport információi szerint a Lazio 12 millió eurót, valamint bónuszokat ajánlott Tóthért, akiért a zöld-fehérek előzetesen 15 milliót kértek. Fontos megjegyezni, hogy nem a Lazio a fiatal játékos egyetlen kérője: a Juventus érdeklődéséről már korábban beszámoltunk, míg a Mediasetnél úgy tudják, hogy a Liverpool és a Newcastle United is árgus szemekkel követi Tóth helyzetét. Ezzel együtt Angelo Fabiani, a Lazio sportigazgatója bízik benne, hogy a napokban sikerül nyélbe ütni a transzfert.

Tóth Alex egyébként a kispadon kezdte a Ferencváros szombati, Holstein Kiel elleni felkészülési mérkőzését, de a második félidőben már pályára lépett Robbie Keane csapatában.

Időközben megszólalt Papp Bence, a játékos ügynöke is, aki közölte, hogy nem született megegyezés a játékos és az olasz klub között, de azt elismerte, hogy a Lazio valóban szeretné szerződtetni a középpályást.

„Sem Alex, sem pedig én soha nem fogunk megegyezni semmilyen klubbal azelőtt, hogy a Ferencvárossal az adott klub ne jutott volna megegyezésre. Egyrészt azért mert van egy etikett, egy kialakult útja, hogy a futball piacán ennek hogyan kell működnie, nálunk viszont leginkább azért, mert a klubot, a vezetőit, a szurkolóit Alex is és én is tiszteljük.

Egészen addig, míg a két klub egyezségre nem jut, addig mi semmilyen szinten nem egyezkedünk, pláne nem állapodunk meg feltételekről”

– szögezte le Papp Bence az M1-nek.

„A magyar futballban még ilyen nem történt. A magyar bajnokságból ilyen kaliberű átigazolásról nem lehetett beszélni és talán álmodni sem. És éppen ezért én azt gondolom, ez rendkívül fontos az egész futballunk és a labdarúgó-társadalom megítélése szempontjából nemzetközi szinten. Pontosan ezért és ebből kifolyólag az egész ügy, Tóth Alex felépítése, imidzse, esetleges átigazolása egy rendkívül gondosan megtervezett, párját ritkító együttműködésben történik a klubjával. És kizárólag csak úgy működik” – tette hozzá a játékosügynök.

A hírrel kapcsolatban megkerestük a Ferencváros sajtóosztályát is, de a klub sajtóértesüléseket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Say Shadirac (ghánai, Oulo – Finnország)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)