Babosék továbbjutottak az adelaide-i tenisztorna első fordulójából
Babos Tímea és Leylah Fernandez párosa győzött az 1.2 millió dollár (415 millió forint) összdíjazású adelaide-i női kemény pályás tenisztorna versenyének első fordulójában.
A vasárnap rajtoló Australian Openre hangoló Babos Tímea és kanadai társa a Sofia Kenin, Laura Siegemund amerikai, német duóval csapott össze, és párosuk – noha a második szettben egyetlen gémet sem nyert – a döntő rövidítésben megszerezte a győzelmet. A meccs 1 óra 21 percig tartott.
WTA-TORNA, ADEALIDE
Páros, 1. forduló (nyolcaddöntő)
Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Sofia Kenin, Laura Siegemund (amerikai, német) 6:3, 0:6, 10–6 – döntő rövidítés
Később
Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Hszie Szu-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 1.)
(MTI)
