Nemzeti Sportrádió

Babosék továbbjutottak az adelaide-i tenisztorna első fordulójából

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 07:02
Babos Tímea (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz WTA Leylah Fernandez Babos Tímea
Babos Tímea és Leylah Fernandez párosa győzött az 1.2 millió dollár (415 millió forint) összdíjazású adelaide-i női kemény pályás tenisztorna versenyének első fordulójában.

A vasárnap rajtoló Australian Openre hangoló Babos Tímea és kanadai társa a Sofia Kenin, Laura Siegemund amerikai, német duóval csapott össze, és párosuk – noha a második szettben egyetlen gémet sem nyert – a döntő rövidítésben megszerezte a győzelmet. A meccs 1 óra 21 percig tartott.

WTA-TORNA, ADEALIDE
Páros, 1. forduló (nyolcaddöntő)
Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Sofia Kenin, Laura Siegemund (amerikai, német) 6:3, 0:6, 10–6 – döntő rövidítés
Később
Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Hszie Szu-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 1.)

(MTI)

 

tenisz WTA Leylah Fernandez Babos Tímea
Legfrissebb hírek

Tenisz: Swiatek veresége is belefért, a lengyelek nyerték a United-kupát

Tenisz
14 órája

Gálfi Dalma egyesben feljutott a főtáblára Adelaide-ben

Tenisz
21 órája

Gálfi Dalma továbbjutott Adelaide-ben, Udvardy Panna búcsúzott Hobartban

Tenisz
2026.01.10. 08:22

Kínos magyarázkodás a kenyai szövetségtől az egyiptomi szabadkártyája miatt

Tenisz
2026.01.09. 15:10

Nick Kyrgios csak párosban indul az Australian Openen

Tenisz
2026.01.09. 06:54

Szabalenka egészségmegőrzési szempontból idén is hagy majd ki kötelező versenyeket

Tenisz
2026.01.08. 13:06

Egy teljesen fogalmatlan egyiptomi „teniszezőn” röhög a világ

Tenisz
2026.01.08. 11:54

Australian Open: nem indul az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven

Tenisz
2026.01.08. 11:01
Ezek is érdekelhetik