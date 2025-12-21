Litván válogatott védővel erősített az MTK

A 25 éves, a védelem közepén és jobb oldalán is bevethető játékos eddig hétszer szerepelt a litván felnőttválogatottban. Idén ősszel folyamatosan lehetőséghez jutott a nemzetközi porondon, mivel nyáron pályára lépett a Konferencialiga-selejtezőkön, míg a litván válogatott utolsó öt mérkőzésén rendre a kezdőcsapat tagja volt – közölte honlapján az MTK vasárnap.

A 2025-ös év során egyébként összesen 46 tétmérkőzésen lépett pályára, a bajnokságban sárga lapok miatt egyszer hiányzott, míg egy alkalommal sérülés miatt cserélték le, ezen kívül az összes játékpercet a pályán töltötte, míg a kupában is végig kezdő volt, mindössze 45 percen át nem volt a pályán a sorozatban. A bajnokságban és a kupában idén összesen hétszer volt eredményes.

Mint a fővárosi kék-fehérek írják, a 192 centiméter magas, remek felépítésű, gyors védő fejjátéka is kiemelkedő, eddigi együttesének egyértelműen vezére és csapatkapitány-helyettese is volt. Armalas többek között a Benfica utánpótlásában fejlődhetett, az U23-as csapatban játszott, a Hegelmannt pedig 2021 óta erősítette, ahol védőként 143 tétmérkőzésen 13 gólig és kilenc gólpasszig jutott.

Vilius Armalas a téli felkészülést már az MTK-nál kezdi meg.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia)

