Dobogóesélyesből a Ferencváros kihívója lett az ETO FC



Hiheteten év: a 2024-ben az Egyetértés Torna Osztály születésének 120. évfordulóját feljutással ünneplő győri klubnak még rázósan indult az élvonalbeli szereplése, de 2025-ben minden megváltozott. Az esztendő első felében az egyesület történetének negyedik leghosszabb NB I-es veretlenségi sorozatával a kiesés elleni harcot európai kupaindulásra „cserélte”, és a kettős terhelés meghatározta a tapasztalatlan együttes első néhány hónapját az NB I jelenlegi kiírásában.

Az ETO az egyetlen csapat az NB I-ben, amely várható gólkülönbség tekintetében a Ferencvárossal felveszi a versenyt: a fővárosiak +21-éhez képest a győrieké +16.

Noha a Puskás Akadémia a tavasszal az utolsó fordulóig harcban állt az aranyéremért, meg sem közelítette a Fradit a fent említett statisztikában. Míg akkor elkerülhetetlennek tűnt, hogy az FTC az élre ugrik, az ETO-nak most nagyobb esélye van megőrizni az első helyet.

Nem csak szemre a leginkább kimunkált támadójáték az ETO-é: a belső területekben játszó kreatív futballistái rengetegszer megjátszhatók. Ezt visszaigazolják a stíluselemzések, senki sem birtokolja többet a labdát a győrieknél az NB I-ben a legfontosabb területen, középen.

Forrás: Cube Az adatok tükrében

A vezetőség elvégezte a feladatát a nyáron, nem árusította ki a keretet Borbély Balázs vezetőedző alól, megszerezte Nadir Benbuali, Daniel Stefulj, Vitális Milán és Zseljko Gavrics játékjogát. Noha Heitor dos Santost csaknem kétmillió euróért adta el a Maccabi Tel-Avivnak, az NB I egyik legjobbja lett a pótlására kölcsönben a DAC-tól szerződtetett Csinger Márk (bár érte a nemzetközi kaland végeztével Samsindin Ourót kellett cserébe adnia).

A Konferencialiga-szereplést a szenzációs hazai teljesítmény jellemezte: a Pjunik Jerevántól elszenvedett idegenbeli vereséget (1–2) kiváló játékkal kivívott győri siker követte (3–1). Ennél nagyobb meglepetést jelentett az AIK kiejtése: ismét 2–1-es idegenbeli vereség, hazai pályán viszont kétgólos siker (2–0) következett – a gombától fertőzött – hazai pályán.

Az ETO hosszú évtizedek után az első magyar csapat lett, amely kétszer egymás után fordított meg párharcot a nemzetközi porondon, következhetett a tavasszal a sorozat negyeddöntőjében búcsúzó Rapid a rájátszásban. Zseljko Gavrics varázslatos góljainak köszönhetően hatalmas meglepetésre előnnyel (2–1) utazhatott Bécsbe az ETO, ahol 1800 vendégszurkoló és 24 ezer Rapid-fanatikus előtt a hajrában bukta el a hosszabbítás esélyét (0–2). Az óriási lehetőség, a főtábla reményének elvesztése sokáig nyomot hagyott a csapaton, de azt a játékosok és Borbély Balázs is hangoztatta a lapunknak adott nyilatkozatokban, hogy szeretnének jövőre is Európában bizonyítani. Nos, minden a terv szerint alakul.

Mivel az ETO előző idényét meghatározta a rengeteg légiós, nagy kérdés volt, az ötmagyaros ajánlás betartása mennyire befolyásolja a csapat szereplését a bajnokságban. Egyértelműnek tűnt, hogy a fiatalok bevetésével nem lesz gond, Bánáti Kevin, Huszár Marcell és Vingler László lépett elő fő „fiatalpercesként”, mindannyian hatalmas fejlődésen mentek keresztül az egyre több játéklehetőségnek köszönhetően. Csinger Márk, Schön Szabolcs, valamint az őszi szezon hajrájára felépülő és formába lendülő Megyeri Balázs érkezése nem csupán a magyarszabály miatt telitalálat, teljesítményük is kiemelkedő.

Eleinte nehezen gyűltek a pontok. A nyári kettős terhelés idején öt meccsen három döntetlen is becsúszott, igaz, az MTK elleni 7–2 jelezte, mire képes az ETO. A Ferencváros a tavaszi után az őszi veretlenségnek is véget vetett ­(0–2), s ugyan a játékot továbbra is rengeteg helyzet és korszerű, sokmozgásos támadójáték jellemezte (a várható gólok tekintetében szinte kivétel nélkül jobb volt ellenfeleinél és meccsei többségét uralta), alig nyert bajnokit a következő hónapokban a csapat. A Loki otthonában elszalasztott győzelemnél (1–1) fájóbb a kisvárdai, 2–0-s vezetésről elveszített mérkőzés, a ZTE-től elszenvedett hazai vereség (0–1) után pedig csak a hetedik helyen állt a klub.

A hajrára azonban visszatért a Rapid elleni hazai meccs óta sérült Miljan Krpics, és újra a kezdőben kaphatott szerepet Zseljko Gavrics is.

A két kulcsember új lendületet adott a minden szempontból összeérő, a kapu előtt egyre kegyetlenebb ETO-nak, amely öt győzelemmel zárta az őszt, s így 13 év elteltével telelhet újra az élen az NB I-ben (2025-ben besöpört 70 bajnoki pontjánál egyetlen csapat sem szerzett többet az élvonalban). A tavaszi első forduló a bajnoki címért zajló csata első felvonása lehet, az Üllői útra utazik ugyanis január végén a győri zöld-fehér gárda.

Az biztos, hogy ez a játék garantálja a nemzetközi kupaszereplést, a bajnoki címhez viszont a Ferencváros minél tovább tartó kettős terhelése, valamint nagy adag szerencse is kellene.

Az ETO a nyári, ausztriai edzőtábora végén szerezte meg az előző idényben kölcsönben a klubnál szereplő, 27 tétmeccsen nyolc gólt szerző és két gólpasszt adó algériai csatár, Nadir Benbuali játékjogát. Térdproblémáit maga mögött hagyta a kiváló győri szakmai stáb segítségével, s a nyár óta még hatékonyabban futballozik, nem véletlen, hogy már szeptemberben kétmillió eurónál is többet ajánlott érte a klubvilágbajnokságon szereplő Espérance de Tunis, és azóta is számos klub (legutóbbi információnk szerint az egyiptomi Al-Ahli) érdeklődik iránta. Duplázott a Pjunik ellen a Konferencialigában és szerzett egy gólt Érden a kupában, s a bajnokságban jegyzett tíz gólja is több, mint az előző idény teljes termése tétmeccseken. Mind a 18 bajnokin pályára lépett az ősszel, a tíznél a helyzetei alapján talán lehetne több gólja, de technikai tudása, visszalépéseivel az összjátékban való részvétele a csapat talán legértékesebb játékosává teszi. A nyáron valószínűleg válaszút elé érkezik az ETO, mert akármilyen kecsegtetők a Benbualiért, Miljan Krpicsért, Daniel Stefuljért (a horvát bekk 17 bajnokin szerepelt, két gólja mellett nyolc gólpasszt is adott, amivel vezeti az NB I rangsorát) és Vitális Milánért várható eurómilliók, valamelyik európai kupasorozat főtábláját rendkívül nehéz lenne elérni nélkülük. Ugyanakkor a nyárig sokat tehetnek azért ezek a játékosok, hogy 13 év után bajnokságot vagy 47 év elteltével Magyar Kupát nyerjen az ETO. Az összjátékban is fontos láncszem a gólgyáros Nadir Benbuali

NB I

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)