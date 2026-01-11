Öt gól és egy kiállítás Dzsiddában, a Barca nyerte a Real elleni Szuperkupa-döntőt

SPANYOL SZUPERKUPA

DÖNTŐ

FC BARCELONA–REAL MADRID 3–2 (2–2)

Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezette: Munuera

BARCELONA: Joan García – Koundé, Cubarsí, Eric García (G. Martín, 83.), Balde – F. de Jong, Pedri – Lamine Yamal (R. Araújo, 90+3.), Fermín López (Dani Olmo, 66.), Raphinha (Rashford, 83.) – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

REAL MADRID: Courtois – Valverde (Arda Güler, 68.), R. Asencio, Huijsen (Alaba, 76.), Carreras – Camavinga (Ceballos, 82.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, Gonzalo García (K. Mbappé, 76.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 82.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Raphinha (36., 73.), Lewandowski (45+4.), ill. Vinícius Júnior (45+2.), Gonzalo García (45+6.)

Kiállítva: F. de Jong (90+1.)

Hiába utazott el a csapat után Dzsiddába Kylian Mbappé, a térdsérülése még nem jött teljesen rendbe, ugyanis csak a kispadon kapott helyet az FC Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntőben. Nem meglepő módon a helyén Gonzalo García szerepelt a támadósorban – Vinícius Júnior és Rodrygo mellett. A védelembe sérülése után visszatért Dean Huijsen, mellette Aurélien Tchouaméni kapott lehetőséget, Raúl Asencio jobbhátvédet játszott, Federico Valverde pedig jobbszélsőt, védekezésben öt védőre váltottak a madridiak. Ami az FC Barcelona kezdőjét illeti, Eric García visszakerült a védelem közepére, csatárként Robert Lewandowski kezdett, így Ferrán Torres a kispadra szorult, s természetesen az első perctől a pályán volt Lamine Yamal és Raphinha is.

Aktívabban kezdett a Barcelona, többet birtokolta a labdát, az első igazán nagy helyzet mégis Vinícius Júnior előtt adódott, ám gyenge gurítása után védett Joan García. Sok minden nem történt az első fél órában, bár Álvaro Carreras csúnya belépőjét Lamine Yamallal szemben meg kell említeni. Aztán Gonzalo García lépett ki a védők közül, de ígéretes helyzetben Vinícius Júniorhoz hasonlóan nagyon gyengén gurított a katalánok kapusának kezébe. A másik oldalon Raphinha előbb nagy helyzetben hibázott, majd kisvártatva Aurélien Tchouaméni mellett kilőtte a madridi kapu bal alsó sarkát. A 45. perc után aztán nem mindennapi eseménysorozatot láthattak a szurkolók, három (!) gól is született. Előbb Vinícius Júnior fűzte át csúnyán Jules Koundét, majd Pau Cubarsí mellett lőtt a hálóba (ezzel október 4. után szerzett ismét gólt klubjában), aztán Robert Lewandowski emelte szépen a madridi kapuba a labdát, végül egy szöglet utáni kavarodást követően Gonzalo García talált be bravúros mozdulattal, estében.

A második félidő Vinícus Júnior lehetőséggel kezdődött, majd Rodrygo lövése után sem született meg a madridiak vezető gólja. A másik oldalon Raphinha pontosabb volt, és lőtt a madridiak kapujába – szerencséje volt, a labda Raúl Asencio lábáról pattant be. A gól után rögtön pályára lépett Kylian Mbappé, de ő sem tudott segíteni. Az utolsó néhány percet Frenkie De Jong kiállítása miatt emberelőnyben töltötte a Real, de hiába a ziccerek, Álvaro Carreras lövése, és Raúl Asencio fejese után is a kapus kezében landolt a labda. Az FC Barcelona megvédte címét, tizenhatodik alkalommal hódította el a spanyol Szuperkupát.

PERCRŐL PERCRE