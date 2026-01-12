NBA: újra nyerő szériát épít az Oklahoma, az Atlanta idegenben verte meg a Warriorst

Shai Gilgeous-Alexander elhibázta az első öt dobását, de a folytatásban már 10/14-gyel célzott a mezőnyből, gond nélkül ugrotta meg sorozatban 110-edszer a húszpontos határt, és végül 29-cel lett az Oklahoma legjobb dobója. Jalen Williams 19, Chet Holmgren és Ajay Mitchell 16-16 pontot szerzett, a Miamiban Andrew Wiggins 23-mal volt a legjobb.

Az Oklahomához hasonlóan az Atlanta is sorozatban harmadszor nyert: a Golden State otthonában Nickeil Alexander-Walker 24 ponttal, Jalen Johnson 23 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a meglepő sikerhez, Luke Kennard hat triplát behajítva hatolt el 22-ig. A Warriorsban Stephen Curry 31 ponttal finiselt, és egy bravúros triplával – amelynek célba érésekor már oda sem nézett, inkább a cserepadot szórakoztatta – gondoskodott egy remek termékről a közösségi médiának:

A szépen kapaszkodó Phoenix a nem túl acélos Washingtont fogadta, nem volt kérdéses, hogy meglesz egymás után a harmadik győzelme is, a legutóbbi 13 meccsén pedig a tizedik. Royce O'Neale 19, Devin Booker 17 ponttal vette ki a részét a győzelemből.

Megvolt a koreográfiája Anthony Edwards 16.8 másodperccel a vége előtti egykezes, palánkos kosarának is, ráadásul ez győzelmet ért a Minnesotának a San Antonio ellen. Victor Wembanyama visszatért a Spurs kezdő ötösébe, el is jutott 29 pontig, csapata 19-cel vezetett, de a Wolves képes volt fordítani. A hazaiaknál Edwards 23, a végjátékban remekül védekező Julius Randle 15 pontot könyvelt el.

ANT GETS INTO THE LANE AND DRILLS THE GAME-WINNING FLOATER 🐜



Minnesota gets the home victory! pic.twitter.com/TupfDWIkJu — NBA (@NBA) January 12, 2026

A New York lejtmenetben volt az utóbbi hetekben, hat meccséből ötöt elvesztett, de most összekapta magát, és a 26 pontos Jalen Brunson 26 vezérletével véget vetett a Portland ötös nyerő szériájának. OG Anunoby 24, Karl-Anthony Towns 20 pontot szerzett a Knicksben, a hajrában megsérülő Deni Avdija 25-tel szállt ki a Blazersből.

A Denver továbbra is Nikola Jokics és Jamal Murray nélkül harcol – a nyolc legjobb dobójából öt hiányzott a Milwaukee ellen –, ám Tim Hardaway Jr. (25), valamint Aaron Gordon (23) ponterős játékának köszönhetően sikerült nyernie.

Paulo Banchero 23 pontos, 8-8 lepattanós és asszisztos produkcióval, Desmond Bane 27 ponttal járult hozzá az Orlando sikeréhez a New Orleans ellen, de a meccs nagy pillanata egy harmadik hazai játékos nevéhez fűződik: Moritz Wagner több mint egy év kihagyás után pályára lépett! A térdszalagszakadásból felépülő német center tíz percet játszott, nyolc pont és két lepattanó került a neve mellé.

Mo Wagner... AND-1!



His first points since December 2024 🫡



Tap to watch: https://t.co/rAZt0r8TB0 pic.twitter.com/7feV2tGAAF — NBA (@NBA) January 11, 2026

A NAP ÖSSZEFOGLALÓJA

NBA, ALAPSZAKASZ

Orlando Magic–New Orleans Pelicans 128–118

Memphis Grizzlies–Brooklyn Nets 103–98

Portland Trail Blazers–New York Knicks 114–123

Toronto Raptors–Philadelphia 76ers 116–115, h. u.

Minnesota Timberwolves–San Antonio Spurs 104–103

Oklahoma City Thunder–Miami Heat 124–112

Denver Nuggets–Milwaukee Bucks 108–104

Phoenix Suns–Washington Wizards 112–93

Golden State Warriors–Atlanta Hawks 111–124

Sacramento Kings–Houston Rockets 111–98