Xabi Alonso az elveszített Szuperkupa-döntőről: Ez a legkevésbé fontos sorozat

2026.01.12. 08:34
Florentino Pérez klubelnök egyelőre türelmes Xabi Alonsóval (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Real Madrid Hansi Flick spanyol Szuperkupa Xabi Alonso
A spanyol Szuperkupa döntője után a két vezetőedző a végeredménynek megfelelően egészen eltérő hangulatban értékelt: Xabi Alonso szerint a Real Madridnak gyorsan túl kell lépnie az FC Barcelonától elszenvedett 3–2-es vereségen, amelyet balszerencsével és sérülésekkel magyarázott, míg Hansi Flick büszkén dicsérte csapata mentalitását és Raphinha döntő szerepét a trófeaszerzésben.

A spanyol Szuperkupa vasárnapi döntője fordulatosan alakult: Raphinha szerezte meg a vezetést az FC Barcelonának, majd Vinícius Júnior, Robert Lewandowski és Gonzalo García négy percen belüli gólváltása után 2–2-vel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben ismét Raphinha volt eredményes, a Real Madrid pedig hiába alakított ki helyzeteket a hajrában, nem tudott egyenlíteni.

Spanyol labdarúgás
11 órája

Öt gól és egy kiállítás Dzsiddában, a Barca nyerte a Real elleni Szuperkupa-döntőt

Az első félidő hosszabbításában három gól is született, a visszatérő Mbappé sem tudott segíteni a madridiakon.

Xabi Alonso csalódottan, de higgadtan értékelt: „Minél gyorsabban túl kell lépnünk ezen. Ez a legkevésbé fontos sorozat, amiben indulunk. Sérülések sújtanak minket, ez megnehezíti az állandóság megtalálását.”

A Realnál Kylian Mbappé csak csereként léphetett pályára, míg Éder Militao és Antonio Rüdiger teljesen hiányzott. Alonso ugyanakkor külön kiemelte a 16 meccses gólcsendet megszakító Viníciust: „Vini játéka és gólja extra volt.”

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick euforikusan nyilatkozott a trófea megszerzése után: „Egy döntőt, főleg egy Clásicót megnyerni fantasztikus érzés. Büszke vagyok a csapatra.”

Flick szerint Raphinha mentalitása kulcsfontosságú volt: „Hatalmas intenzitást hoz a pályára. Az első helyzetét kihagyta, utána viszont azonnal betalált, ez mindent megváltoztatott.”

A katalánok ezzel megvédték Szuperkupa-címüket, és Flick – aki edzőként már nyolc döntőt nyert meg – szerint a siker alapja a mentális erő és az egység: „Ez a csapatszellem az, amit a legjobban szeretek.”

SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ
FC BARCELONA–REAL MADRID 3–2 (2–2) 
Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezette: Munuera
BARCELONA: Joan García – Koundé, Cubarsí, Eric García (G. Martín, 83.), Balde – F. de Jong, Pedri – Lamine Yamal (R. Araújo, 90+3.), Fermín López (Dani Olmo, 66.), Raphinha (Rashford, 83.) – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
REAL MADRID: Courtois – Valverde (Arda Güler, 68.), R. Asencio, Huijsen (Alaba, 76.), Carreras – Camavinga (Ceballos, 82.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, Gonzalo García (K. Mbappé, 76.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 82.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Raphinha (36., 73.), Lewandowski (45+4.), ill. Vinícius Júnior (45+2.), Gonzalo García (45+6.)
Kiállítva: F. de Jong (90+1.)

