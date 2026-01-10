Nemzeti Sportrádió

Nem a látványra, hanem a stabilitásra törekszik Mariano Gómez

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 08:03
null
A jó felépítésű Mariano Gómez a svájci élvonalbeli FC Zürich mezét cserélte az El-szereplő Ferencvároséra (FOTÓ: IMAGO IMAGES)
Címkék
FTC NB I Mariano Gómez
Magasság, határozottság, párharc­erősség – ezekkel az erényekkel érkezett a Ferencvároshoz a 26 éves Mariano Gómez. Az FC Zürichtől szerződtetett argentin futballistát elsősorban erőteljes középhátvédként tartják számon Svájcban, ám a sebessége miatt kérdéses, megüti-e a nemzetközi szintet.  

 

Stefan Gartenmann elhúzódó sérülése miatt égető szüksége volt a Ferencvárosnak belső védő szerződtetésére. A klub vezérkara úgy ítélte meg, Mariano Gómez a megfelelő választás a posztra, szerdán pedig bejelentette a 26 éves argentin bekk szerződtetését. Az FC Zürichtől érkező futballista 2020-ban lett az Atlético Madrid játékosa, a tartalékok kötelékébe tartozott, mígnem három, alacsonyabb osztályú spanyolországi kölcsönjátékot követően a Zürichhez került. A svájciaknál rögvest meghatározó figura lett: másfél év alatt 62 meccset játszott a 13-szoros bajnok színeiben – a legtöbbet a korábbi Fradi-edző, Ricardo Moniz irányításával.

Hogy képet kapjunk a zöld-fehérek első téli szerzeményéről, megkerestük a TeleZüri sportriporterét, jellemezze a futballistát.

 

„Defenzív felfogású, klasszikus belső védőnek tartom – kezdte Tobias Matsch, aki leginkább az FC Zü­richhel kapcsolatban ír. – Elsősorban a »takarításban« kapott szerepet, határozottságával stabilitást adott a csapatnak. Termetét leginkább a párharcokban használja ki, nagy százalékban nyeri meg őket a földön és a levegőben egyaránt. Nehéz elnyomni, ám százkilencvennégy centiméteres magassága ellenére kevés gólt fejelt. Technikailag nem rossz, a passzjátéka rendben van, de a labdával nem kiemelkedő – ne várják tőle, hogy rendszeresen belépjen az akcióba és látványosan szervezze hátulról a támadásokat. Ami a sebességét illeti, inkább lassúnak mondanám, ebből a szempontból is olyan, mint egy hagyományos középhátvéd.”

Kollégánk elmondta, fontos tagja volt a Zürich hátsó sorának, megbízhatóan ellátta feladatát, ugyanakkor nem az a típusú labdarúgó, aki ösztönösen magára vállalja a vezérszerepet.

„Legtöbbször négyvédős rendszerben játszott, kisegítette az oldalán szereplő, kevésbé rutinos fiatalokat. Egyfajta mentorszerepet töltött be, pedig még csak huszonhat éves. Hogy milyen fontos láncszeme volt a csapatnak, jól szemlélteti az eltiltásának körülménye: a Grasshoppers elleni városi rangadón kialakult tömegjelenetben – rá egyáltalán nem jellemző módon – torkon ragadta az ellenfél egyik játékosát, amiért utólag négy mérkőzésre elmeszelték, ám amíg az ügyet tárgyalták, rendeztek egy fordulót, és azt a meccset is végigjátszotta. Az érkezése óta meghatározó alakja volt a védelemnek, szurkolói körökben azonban vegyes volt a megítélése: egyesek szerint benne volt a hiba a játékában. Szerintem nem a megingásairól volt ismert, persze időnként be-becsúszott nála is néhány pontatlan megmozdulás.”

Megkérdeztük, a játékos szempontjából hogyan értékeli az átigazolást.

„Meglepett a klubváltása, ugyanakkor előrelépésnek tartom, hogy a Ferencvároshoz igazolt, hiszen a Zü­richhel ellentétben rendszeres európai kupaszereplőnél folytatja. A magyar bajnokságban szerintem megállja a helyét, viszont nem vagyok benne biztos, hogy megüti a nemzetközi szintet – elsősorban a sebessége miatt vannak fenntartásaim. Kíváncsi leszek, milyen teljesítményt nyújt az Európa-ligában, amelyben nagy a tempó.”    

 

 

FTC NB I Mariano Gómez
Legfrissebb hírek

A DVSC korábbi légiósát szerződtette a Nyíregyháza – hivatalos

Labdarúgó NB I
13 órája

Felkészülés: hosszabbításban esett fejes góllal kapott ki a Genktől a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
17 órája

Távozott a Kazincbarcika kapusa – hivatalos

Labdarúgó NB I
18 órája

Egykori játékosa vesz részt próbajátékon az Újpestnél

Labdarúgó NB I
19 órája

A szlovén góllövőlistát vezető csatárral erősíthet az Újpest – sajtóhír

Labdarúgó NB I
21 órája

Felkészülés: a DVTK hétgólos meccsen nyert a Genk ellen

Labdarúgó NB I
21 órája

A sorozatban nyolcadik újabb bajnoki cím megszerzése a Ferencváros elsődleges célja

Labdarúgó NB I
22 órája

Bogdán Ádám a Debreceni VSC új sportigazgatója – hivatalos

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik