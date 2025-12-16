Nemzeti Sportrádió

Az őszi szezon után edzőt vált az MTK – hivatalos

2025.12.16. 11:07
Az őszi szezon után már nem Horváth Dávid lesz az MTK vezetőedzője (Fotó: Dömötör Csaba)
Az MTK Budapest labdarúgócsapata saját hivatalos honlapján jelentette be, hogy az őszi szezon végén Horváth Dávid helyét Pinezits Máté foglalja el a felnőttcsapatnál, de előbbi szakember is a klub kötelékében marad.

A klub közleményében az olvasható, hogy Horváth Dávid továbbra is az MTK-nál marad, a jövőben a klub hosszú távú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját.

A 40 éves szakember 2022 májusában megbízott edzőként vette át a kék-fehéreket, de a csapat búcsúzott az NB I-től. A másodosztályban ismét idény közben vette át a csapatot, fel is juttatta, és eddig 87 meccsen irányított, amelyből 34-et megnyert, 35-öt elveszített, 18-szor döntetlenre végzett az MTK.

A felnőttcsapat irányítását a tavaszi idénytől Pinezits Máté veszi át. A klub közleménye szerint a kinevezésénél fontos szempont volt, hogy ismeri az MTK identitását, és a fiatalokkal is eredményesen tud dolgozni. 

„Ez a lépés túlmutat egy hagyományos edzőváltáson. Egy hosszabb időszak és közös gondolkodás eredménye ez, amiből meggyőződésünk szerint a klub hosszú távon profitálni fog. Horváth Dáviddal az elmúlt években mindvégig őszinte, partneri kapcsolatunk volt, ezért az elmúlt időszak történéseit is reálisan tudtuk közösen értékelni. A döntést az MTK Budapest jelenének és jövőjének figyelembevételével hoztuk meg. Úgy gondoljuk, vállalt filozófiánkhoz a legjobb vezetőedzőt találtuk meg Pinezits Máté személyében, aki új látásmódot is hozhat az öltözőbe. Hisszük, hogy ez a változás egy új lehetőség is egyben minden fél számára. Horváth Dávidnak köszönjük az elmúlt több mint három év munkáját a kispadon, és sok sikert kívánunk neki új, stratégiai szerepkörében! Pinezits Mátét üdvözöljük ismét az MTK családjában, és eredményes munkát kívánunk neki!” – olvasható Selei András klubigazgató nyilatkozata az edzőváltásról.

Pinezits Máté korábban még nem irányított NB I-es csapatát. A 2023-as kiesés után a Budapest Honvédot vette át, de októberben menesztették. 2024 nyara óta a Kozármisleny szakvezetője.

Az MTK a 17 meccsen megszerzett 20 pontjával jelenleg a 8. helyen áll, utolsó 2025-ös meccsén a ZTE FC vendége lesz.

EDZŐVÁLTÁSOK A 2025–2026-OS IDÉNYBEN
Szeptember 30., Kisvárda Master Good: Gerliczki Máté helyett Révész Attila 
Október 28/29., Nyíregyháza Spartacus FC: Szabó István helyett Bódog Tamás
November 9., Újpest FC: Damir Krznar helyett ideiglenesen Bodor Boldizsár
December 16., MTK Budapest: az őszi szezon végétől Horváth Dávid helyett Pinezits Máté

 

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

17

9

5

3

34–17

+17 

32 

  2. Ferencvárosi TC

17

9

4

4

34–18

+16 

31 

  3. Debreceni VSC

17

9

4

4

26–20

+6 

31 

  4. Paksi FC

17

8

6

3

37–25

+12 

30 

  5. Puskás Akadémia

17

8

4

5

24–21

+3 

28 

  6. Kisvárda

17

7

3

7

21–29

–8 

24 

  7. Zalaegerszegi TE

17

6

5

6

28–25

+3 

23 

  8. MTK Budapest

17

6

2

9

32–36

–4 

20 

  9. Újpest FC

17

5

4

8

25–31

–6 

19 

10. Diósgyőri VTK

17

4

6

7

24–29

–5 

18 

11. Nyíregyháza 

17

3

5

9

18–32

–14 

14 

12. Kazincbarcika

17

3

2

12

16–36

–20 

11 

 

 

MTK Horváth Dávid Pinezits Máté
