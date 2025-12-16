Az őszi szezon után edzőt vált az MTK – hivatalos
A klub közleményében az olvasható, hogy Horváth Dávid továbbra is az MTK-nál marad, a jövőben a klub hosszú távú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját.
A 40 éves szakember 2022 májusában megbízott edzőként vette át a kék-fehéreket, de a csapat búcsúzott az NB I-től. A másodosztályban ismét idény közben vette át a csapatot, fel is juttatta, és eddig 87 meccsen irányított, amelyből 34-et megnyert, 35-öt elveszített, 18-szor döntetlenre végzett az MTK.
A felnőttcsapat irányítását a tavaszi idénytől Pinezits Máté veszi át. A klub közleménye szerint a kinevezésénél fontos szempont volt, hogy ismeri az MTK identitását, és a fiatalokkal is eredményesen tud dolgozni.
„Ez a lépés túlmutat egy hagyományos edzőváltáson. Egy hosszabb időszak és közös gondolkodás eredménye ez, amiből meggyőződésünk szerint a klub hosszú távon profitálni fog. Horváth Dáviddal az elmúlt években mindvégig őszinte, partneri kapcsolatunk volt, ezért az elmúlt időszak történéseit is reálisan tudtuk közösen értékelni. A döntést az MTK Budapest jelenének és jövőjének figyelembevételével hoztuk meg. Úgy gondoljuk, vállalt filozófiánkhoz a legjobb vezetőedzőt találtuk meg Pinezits Máté személyében, aki új látásmódot is hozhat az öltözőbe. Hisszük, hogy ez a változás egy új lehetőség is egyben minden fél számára. Horváth Dávidnak köszönjük az elmúlt több mint három év munkáját a kispadon, és sok sikert kívánunk neki új, stratégiai szerepkörében! Pinezits Mátét üdvözöljük ismét az MTK családjában, és eredményes munkát kívánunk neki!” – olvasható Selei András klubigazgató nyilatkozata az edzőváltásról.
Pinezits Máté korábban még nem irányított NB I-es csapatát. A 2023-as kiesés után a Budapest Honvédot vette át, de októberben menesztették. 2024 nyara óta a Kozármisleny szakvezetője.
Az MTK a 17 meccsen megszerzett 20 pontjával jelenleg a 8. helyen áll, utolsó 2025-ös meccsén a ZTE FC vendége lesz.
|EDZŐVÁLTÁSOK A 2025–2026-OS IDÉNYBEN
|Szeptember 30., Kisvárda Master Good: Gerliczki Máté helyett Révész Attila
|Október 28/29., Nyíregyháza Spartacus FC: Szabó István helyett Bódog Tamás
|November 9., Újpest FC: Damir Krznar helyett ideiglenesen Bodor Boldizsár
|December 16., MTK Budapest: az őszi szezon végétől Horváth Dávid helyett Pinezits Máté
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
17
9
5
3
34–17
+17
32
|2. Ferencvárosi TC
17
9
4
4
34–18
+16
31
|3. Debreceni VSC
17
9
4
4
26–20
+6
31
|4. Paksi FC
17
8
6
3
37–25
+12
30
|5. Puskás Akadémia
17
8
4
5
24–21
+3
28
|6. Kisvárda
17
7
3
7
21–29
–8
24
|7. Zalaegerszegi TE
17
6
5
6
28–25
+3
23
|8. MTK Budapest
17
6
2
9
32–36
–4
20
|9. Újpest FC
17
5
4
8
25–31
–6
19
|10. Diósgyőri VTK
17
4
6
7
24–29
–5
18
|11. Nyíregyháza
17
3
5
9
18–32
–14
14
|12. Kazincbarcika
17
3
2
12
16–36
–20
11