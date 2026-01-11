Bubka ugrott 660 centit is; Pólós csoportelsőséget érne a Montenegró-verés

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A Nemzeti Sport Gálára Budapestre érkezett Szerhij Bubka – exkluzív nagyinterjú. Ma este az Operaházban rendezik meg a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelynek egyik díszvendége Szerhij Bubka, a rúdugrás ukrán ikonja lesz, aki már maga sem tudja pontosan, hányadszor jár Budapesten. Vincze Szabolcsnak beszélt a hatméteres álomhatár áttörésének szokatlan körülményeiről, az elmaradt olimpiai aranyérmekről, a nem létező határokról, valamint a magyar emlékekről, Salgótarjánról és Bagyula Istvánról, akivel szemben majdnem elveszítette az 1991-es világbajnoki döntőt – címlapsztori két oldalon.

Pinezits Máté még nem találkozott Horváth Dáviddal. Az MTK Budapest télen kinevezett vezetőedzője igyekszik visszavezetni a csapatot a győztes útra, és munkájában felettese lesz az elődje. Cserháti András interjúja…

Montenegró következik a férfi vízilabda EB-n. Szeleczki Róbert belgrádi jelentése még elsősorban a franciák elleni győztes nyitánynak állít emléket Manhercz Krisztián és társai segítségével.

Folytatódik-e a kézilabda Eb-n a feröeri csoda? A miniállam lakosságának számottevő része a helyszínen szurkol, Bundesliga-sztárokkal vág neki a férfi Eb-nek a meglepetéscsapat, akitől mindenki retteghet. Európa-bajnoki felvezető Szendrei Zoltántól.

…és még: az FC Barcelonáé a spanyol labdarúgó Szuperkupa, Varga Barnabás pályára lépett az AEK-ben, a legkevesebbet játszó légiósok a labdarúgó NB I-ben, mosonmagyaróvári parádé a női kézilabda El-ben, Rabb Krisztián GP-bravúr Tuniszban.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Benne: 1986-os benidormi edzőtábor a Mexikóba készülő válogatottal; 75 éve alakult meg a Hegyi Gyula és Sebes Gusztáv vezette állami sporthivatal, az OTSB; 60 éve került a rettegett Stasi kezébe a keletnémet Dynamo Berlin; 140 éve született és az olasz bajnoki cím küszöbén hunyt el a Juventus magyar mestere, Károly Jenő.

