MTK: két fiatal Mislenybe kerülhet, kinéztek egy csatárt, Demjén jövője kérdéses

2026.01.07. 14:29
Demjén Patrik szerződése a nyáron lejár az MTK-nál (Fotó: Dömötör Csaba)
A Nemzeti Sport értesülései szerint két fiatalt kölcsönadna a tavaszi szezonra az MTK az NB II-es partnercsapatának, a Kozármislenynek.


 

Információink szerint az MTK 19 éves támadója, Herczeg Botond, aki ősszel Budafokon játszott kölcsönben (hét NB II-es meccsen lépett pályára), tavasszal Kozármislenyben folytathatja a pályafutását, már a baranyaiakkal kezdte meg a téli felkészülést. Ugyanez a helyzet MTK II 18 éves csatárával, az előző idényben az élvonalban is bemutatkozó Csucsánszky Zoltánnal, aki ősszel 16 meccsen öt gólt szerzett az NB III-ban.

A Kozármisleny klubigazgatója, Magyar Márk megkeresésünkre elmondta, a két játékos velük készül, és várhatóan kölcsönveszik őket, de a szerződéseket még nem írták alá.

Úgy tudjuk, az MTK kiszemelt egy csatárt, a ZTE-ben az ősszel tíz NB I-es meccsen két gólt szerző, 20 éves Klausz Milánt, akinek az ügyében folynak az egyeztetések, de egyelőre kérdéses, hol folytatja a pályafutását.

Ugyancsak kérdéses az MTK-ban eddig első számú kapusnak számító Demjén Patrik jövője, akinek nyáron lejár a szerződése a kék-fehéreknél, és egyelőre kérdéses, hogy hosszú távon marad-e a fővárosiaknál. A kék-fehérek a télen már igazoltak is egy kapust, a 23 éves Hegyi Krisztiánt, aki fél évre kölcsönbe érkezett a West Ham Unitedtől.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:  
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Demjén Patrik, Herczeg Botond (Budafok után Kozármisleny – kölcsönbe)

 

 

