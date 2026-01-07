MTK: két fiatal Mislenybe kerülhet, kinéztek egy csatárt, Demjén jövője kérdéses
Információink szerint az MTK 19 éves támadója, Herczeg Botond, aki ősszel Budafokon játszott kölcsönben (hét NB II-es meccsen lépett pályára), tavasszal Kozármislenyben folytathatja a pályafutását, már a baranyaiakkal kezdte meg a téli felkészülést. Ugyanez a helyzet MTK II 18 éves csatárával, az előző idényben az élvonalban is bemutatkozó Csucsánszky Zoltánnal, aki ősszel 16 meccsen öt gólt szerzett az NB III-ban.
A Kozármisleny klubigazgatója, Magyar Márk megkeresésünkre elmondta, a két játékos velük készül, és várhatóan kölcsönveszik őket, de a szerződéseket még nem írták alá.
Úgy tudjuk, az MTK kiszemelt egy csatárt, a ZTE-ben az ősszel tíz NB I-es meccsen két gólt szerző, 20 éves Klausz Milánt, akinek az ügyében folynak az egyeztetések, de egyelőre kérdéses, hol folytatja a pályafutását.
Ugyancsak kérdéses az MTK-ban eddig első számú kapusnak számító Demjén Patrik jövője, akinek nyáron lejár a szerződése a kék-fehéreknél, és egyelőre kérdéses, hogy hosszú távon marad-e a fővárosiaknál. A kék-fehérek a télen már igazoltak is egy kapust, a 23 éves Hegyi Krisztiánt, aki fél évre kölcsönbe érkezett a West Ham Unitedtől.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Demjén Patrik, Herczeg Botond (Budafok után Kozármisleny – kölcsönbe)