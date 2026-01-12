Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: aki egyszer legyőzte Szerhij Bubkát

2026.01.12. 08:08
Bagyula István
Bagyula István Nemzeti Sport Gála Szerhij Bubka
Bagyula István csak néhány alkalommal mérte össze az erejét a versenyszám legnagyobb alakjáéval, Szerhij Bubkáéval, és azon kevesek közé tartozik, akik le is győzték őt.

Igaz, 1991. július 31-én az ukrán legendának nemigen volt kedve versenyezni a tengerszint felett 2035 méteren elterülő északolasz Sestrierében az erős szembeszél miatt, de a versenyszervezők végül rávették, hogy ugorjon egyet, ha már eljött. Bubka kötélnek állt, és 560-nal az élre ugrott, ám azonnal közölte, köszöni a lehetőséget, részéről ennyi volt.

„Ezt hallva úgy gondoltam, hogy le lehet győzni, és kölcsönrúddal ugorva átvittem az 570-et és nyertem – mondta 2020-ban a Nemzeti Sportnak Bagyula. – Egyébként szinte semmilyen kapcsolatom nem volt Bubkával, csak világversenyeken találkoztunk, köszöntünk egymásnak, semmi több.”

Szerhij Bubka egyébként szeretett versenyezni a magaslati helyszínnek számító, ezer lakosú faluban, 1994. július 31-én ott ugrotta 614 centis világcsúcsát, ami egészen 2020 szeptemberéig a legjobb szabadtéri eredmény volt, Rómában döntötte meg egy centivel a jelenlegi világcsúcstartó svéd Armand Duplantis.

