Az MTK négy, a tabella élén álló Paks két játékost ad a 13. forduló válogatottjába
A forduló legjobb játékosának Átrok Zalánt, az MTK Budapest 8-as osztályzatot kapó szélsőjét választották. Remek napot fogott ki a kék-fehérek 19 éves fiatalja: előbb szépen lőtt kiszorított szögből a bal alsó sarokba, majd ritkán látható gólpasszt adott Bognár Istvánnak. Gyönyörű meglátás volt! Idénybeli negyedik bajnoki gólját jegyezte, egyre inkább meghatározó szerepet tölt be együttesében a kispesti nevelésű futballista.
A 13. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
GUNDEL-TAKÁCS 8 (ZTE FC) – BODNÁR G. 7 (ZTE FC), BERIASVILI 7 (MTK Budapest), SZABÓ J. 7 (Paksi FC), KOVÁCS P. 7 (MTK Budapest) – BOGNÁR I. 8 (MTK Budapest), SKRIBEK 8 (ZTE FC) – BÍRÓ B. 8 (Kisvárda Master Good), ÁTROK 8 (MTK Budapest) – BENBUALI 7 (ETO FC), HAHN 8 (Paksi FC)
A forduló játékvezetője: Molnár Attila 9 – Albert István, Szécsényi István (MTK Budapest–Debreceni VSC)
A 13. FORDULÓ EREDMÉNYEI
November 8., szombat
Újpest FC–ETO FC 0–3
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–0
Paksi FC–Kisvárda Master Good 5–3
November 9., vasárnap
MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 1–3
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L–K
GK
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
12
5
5
2
24–14
+10
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
13
3
4
6
21–22
–1
13
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10