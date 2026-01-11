Államfői fogadáson a Sportgála jelöltjei

Az államfő köszöntőjében elmondta, hogy ezzel a fogadással hagyományt kíván teremteni, a legjobb magyar sportolókat megilleti, hogy ilyen módon is kifejezze elismerését azokért az eredményekért, amelyek büszkeséggel töltik el és összekovácsolják a magyarokat.

A sportolók nevében Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok atléta köszönte meg a köztársasági elnök gesztusát, majd közös fotó készült a Nemzeti Sport Gála jelöltjeiről Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és feleségével, Zsuzsanna asszonnyal.

A fogadáson részt vett a hétfői díjátadó ünnepség ukrán díszvendége, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a legendás rúdugró Szerhij Bubka is. Ugyancsak meghívást kaptak a Sándor-palotába a Magyar Sportújságírók Szövetsége vezetői, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagja és a Sportgála nagykövetei, Nagy Tímea és Détári Lajos.