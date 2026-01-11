Nemzeti Sportrádió

Államfői fogadáson a Sportgála jelöltjei

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.01.11. 22:33
null
Címkék
Sulyok Tamás Nemzeti Sport Gála Nemzeti Sport Gála 2025
A 68. Nemzeti Sport Gála előtti napon a kategóriánkénti, már bejelentett legjobb három-három sportoló, edző, csapat kapott meghívást a Sándor-palotába, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadást adott a jelöltek tiszteletére.

Az államfő köszöntőjében elmondta, hogy ezzel a fogadással hagyományt kíván teremteni, a legjobb magyar sportolókat megilleti, hogy ilyen módon is kifejezze elismerését azokért az eredményekért, amelyek büszkeséggel töltik el és összekovácsolják a magyarokat. 

A sportolók nevében Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok atléta köszönte meg a köztársasági elnök gesztusát, majd közös fotó készült a Nemzeti Sport Gála jelöltjeiről Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és feleségével, Zsuzsanna asszonnyal. 

A fogadáson részt vett a hétfői díjátadó ünnepség ukrán díszvendége, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a legendás rúdugró Szerhij Bubka is. Ugyancsak meghívást kaptak a Sándor-palotába a Magyar Sportújságírók Szövetsége vezetői, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagja és a Sportgála nagykövetei, Nagy Tímea és Détári Lajos.

Az idei, budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő apropóján a szervezők meghívtak a Sportgálára minden magyart, aki játékosként, edzőként vagy játékvezetőként szerepelt a Bajnokcsapatok Európa-kupája vagy a Bajnokok Ligája döntőjében, így itt lesz mások mellett Bölöni László, Jakabfi Zsanett, Kassai Viktor, Kű Lajos vagy Lőw Zsolt is.
Tudta?

 

 

Sulyok Tamás Nemzeti Sport Gála Nemzeti Sport Gála 2025
Legfrissebb hírek

Szerhij Bubka: Teljesnek kell lenned a győzelemhez

Atlétika
36 perce

Megérkezett Szerhij Bubka, a Sportgála díszvendége

Egyéb egyéni
11 órája

Nemzeti Sport Gála: a két legutóbbi győztes is versenyben az Év férfi sportolója kategóriában

Egyéb egyéni
12 órája

Jean-Marie Pfaff is érkezik a 68. Nemzeti Sport Gálára

Egyéb egyéni
Tegnap, 20:11

Nemzeti Sport Gála: a Márton ikrek között Csikós Zsóka

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:30

Papp Dániel: Jelentős márkává nőtte ki magát a Sportgála

Egyéb egyéni
2026.01.09. 10:26

Nemzeti Sport Gála: két külföldi az edzőjelöltek között

Egyéb egyéni
2026.01.09. 09:27

Nemzeti Sport Gála: megjósolhatatlan, ki fut be a csapatoknál

Egyéb csapat
2026.01.08. 09:44
Ezek is érdekelhetik