Vívás: a kadét fiú párbajtőr- és a leány kardcsapat is aranyérmes

A kadét vívóink számára egyidőben mindhárom fegyvernemben fontos, a hazai válogatásba is beleszámító európai körversenyt rendeztek. A párbajtőrözők a szlovákiai Somorján mérték össze tudásukat, a kardozók a spanyolországi Segoviában léptek pástra, a tőröző lányok pedig a lengyelországi Poznanban igyekeztek a legjobbjukat nyújtani.

A vasárnapi csapatversenyek két aranyérmet is hoztak a magyaroknak:

a fiú párbajtőrcsapat és a leány kardválogatott is diadalmaskodni tudott aktuális seregszemléjén.

A Keszler Dávid vezette párbajtőröző fiúk Dékány Patrik, Kuznyecov Jaroszláv, Petrovszki Áron, Vörös Bálint felállásban 56 csapat közül bizonyultak a legjobbnak. Ígéreteink a döntőben az ukránokat győzték le 45:34-re.

A Somorján győztes párbajtőrcsapat Forrás: MVSZ

A Kocsis Zsolt által irányított leány kardcsapat Bácskay Kincső, Decsi Linda, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összetételben nyerte meg a versenyét. A kvartett a fináléban az olaszokat 45:39-re múlta felül.

Az eredmények biztatóak a februári korosztályos Európa-bajnokság előtt,

amelyet a grúz fővárosban, Tbilisziben rendeznek. Az Európa-bajnokságon országonként négy fő indulhat, és abban biztosak lehetünk, hogy a magyarok a soron következő kontinensviadalra is igen erős keretekkel érkeznek, hiszen mindegyik fegyvernemben az idén is több sokra hivatott kadétkorú vívó található.

Tavaly a törökországi Antalyában rendezett Eb-n nagyszerűen szerepeltek kadétjaink. Egyéni Európa-bajnok lett a párbajtőröző Kiss Donát és a tőröző Kosztolányi Hunor, bronznak örülhetett a kardozó Komjáthy Boglárka, míg csapatban csupán a kardozó fiúk nem álltak dobogóra. Ezüstöt nyertek a fiú és a leány párbajtőrözők, valamint a leány kardozók, és bronzot a fiú és a leány tőrözők. Aztán a kínai Vuhszi városában rendezett kadét-világbajnokságon a párbajtőröző Horváth Lotti aranyérmes lett.

(Kiemelt képünkön balról: Rácz Brigitta, Decsi Linda, Kocsis Zsolt válogatott edző, Komjáthy Boglárka, Bácskay Kincső Forrás: MVSZ)