Nemzeti Sportrádió

Antonov öngóljával a 91. percben egyenlített Nyíregyházán a Puskás Akadémia

BODNÁR TIBORBODNÁR TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 19:23
null
A hosszabbításban, öngóllal egyenlített a Puskás Akadémia (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Nyíregyháza NB I 13. forduló Puskás Akadédmia FC Nyíregyháza Spartacus
A labdarúgó NB I 13. fordulójának záró mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 1–1-et játszott a Puskás Akadémiával. Miként Felcsúton, most is győztesnek látszott a Szpari, ám a vendégek a hosszabbítás kezdetén egyenlíteni tudtak, és elvittek egy pontot.

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3927 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Edomwonyi (41.), ill, Antonov (90+1. – öngól)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A kezdés nem ígért sok jót. Rúsz Márton játékvezetőnek már a kezdőrúgást meg kellett ismételtetnie a Szpari játékosaival, majd az első percben elővette a sárga lapot, amit Manner Balázs érdemelt ki. Két hete, a Kazincbarcika elleni nyíregyházi meccsen is volt ilyesmire példa, igaz akkor vendégjátékos, Anthony Rasheed sárgult be az elején, hogy a tizedik percben már a nyíregyházi Varga Kevin jusson a kiállítás sorsára két figyelmeztetést követően.

Miután Bódog Tamás vezetőedzői bemutatkozása alkalmával, Kisvárdán is korán emberhátrányba került a Spartacus (a 14. percben Temesvári Attilát állította ki a játékvezető), a szakvezető külön is felhívta a figyelmet hasonló butaságok elkerülésére – ezért is tűnt bátornak Manner Balázs becsúszása, ami ugyan nem ért pirosat, de a játékosnak a folytatásban fokozottan ügyelnie kellett a biztonságra.

A Puskás Akadémiát a 250. tétmeccsen irányító Hornyák Zsolt vezetőedző – eltiltása letelte után – újra a kezdőbe jelölte Markgráf Ákost, de nem a megszokott pozíciójában balhátvédként, hanem belső védőként. A máskor védekező középpályás Laros Duarte pedig „fél” sorral feljebb játszott, Lukács Dániel mögött.

Nyíregyházi helyzetekkel indult a meccs, kezdésként Bright Edomwonyi lőtte a labdát közelről kapu fölé, majd húsz perc eltelte után Nemanja Antonov pattogós lövése csattant a bal kapufán. Közben a Puskás Akadémia a gyors felzárkózásokra rendezkedett be, két veszélyes kontraakciót is vezetett, a másodikat hazai szöglet után, amelynek végén Nagy Zsolt lövését követően mentett bravúrosan a visszafutó Farkas Bendegúz.

Lüktetett a meccs, Kovács Dániel öklözött, Nagy Zsolt próbálkozott ollózással, de nem találta el a labdát, majd a közönség még amiatt háborgott, hogy Wojciech Golla megmozdulását le sem fújta Rúsz Márton, amikor Bright Edomwonyi úgy is a kapuba fejelte a labdát Kovácsréti Márk szöglete után, hogy a vendégek lengyel belső védője szó szerint a nyakában lógott.

A legvégén nem a hazaiak örülhettek (Fotó: Czinege Melinda)

Cserékkel frissített és tempót váltott a Puskás Akadémia, Lamin Colley bevetésétől várhatták azt a vendégek, hogy veszélyesebbé válnak a támadásaik. Akadt is néhány olyan perc, amikor beszorult a Szpari, de védői önfeláldozóan mentettek, ha úgy adódott a helyzet. És igazán nem lehet azt állítani, hogy előnye birtokában annyira visszahúzódott volna a házigazda, hogy játékosai hátát törte volna a háló, mert a legjobb védekezés a támadás alapon igyekeztek inkább az ellenfél térfelén tartani a labdát.

A hajrá is nyíregyházi vezetésről indult, ekkor már nagyon töredezett volt a játék, sok szabálytalansággal mindkét oldalon. Mondani sem kell, ez az előnyben lévő csapatnak kedvezett, a Szparinak a végjátékban „csak” arra kellett ügyelnie, hogy ne járjon úgy, mint a két csapat augusztus 10-i mérkőzésén, amikor Felcsúton a vége előtt két gólt is kapott, így 3–2-re veszített. S az élet, ha nem is teljes mértékben, de ismételte magát, mert ha nem is tudta megfordítani az állást a vendégcsapat, akkor egyenlített, amikor éppen kezdetét vette a hosszabbítás: Laros Duarte balról beívelt szabadrúgása nyomán a labda Nemanja Antonov fején megcsúszva vágódott a kapu bal oldalába.

A végén még Oláh Benjámin fejében maradt a lehetőség, hogy megszerezze a hazaiak győztes gólját, ám maradt az 1–1, a Szpari tarsolyából ezúttal két pont csúszott ki a legvégén a Puskás Akadémia ellen, ami a csapat helyzetében különösen bosszantó. A vendégek a döntetlennel a látottak alapján kihozták a maximumot a mérkőzésből.

 

null
fotó 2025.11.09.

NB I, 13. forduló: Nyíregyháza–Puskás Akadémia 1–1 (Fotó: Czinege Melinda)

 

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

12

5

5

2

24–14

+10

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

13

3

4

6

21–22

–1

13

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza 

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án (18 órakor), a Kisvárda–FTC meccset december 4-én (18 órakor) rendezik.

 

Nyíregyháza NB I 13. forduló Puskás Akadédmia FC Nyíregyháza Spartacus
Legfrissebb hírek

Három góllal három pontot szerzett a Kazincbarcika ellen a Ferencváros

Labdarúgó NB I
3 órája

Nem tudott a tabella élére ugrani a Debrecen, simán kikapott az MTK-tól

Labdarúgó NB I
5 órája

Vérbeli rangadó volt: nyolc gól a Paks–Kisvárda mérkőzésen, a végén egy piros lap

Labdarúgó NB I
23 órája

Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:37

Simán győzött Újpesten az ETO

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:28

Három hónap után nyerne újra hazai bajnokit az Újpest, de még csak a másodikat Krznarral

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:24

NS-képeslap: hiánypótló atlétikai komplexum Nyíregyházán

Atlétika
2025.11.07. 08:55

Szabó István: Nem kellett volna ekkora játékosmozgás, ilyen hibát még egyszer nem követek el

Labdarúgó NB I
2025.11.07. 08:11
Ezek is érdekelhetik