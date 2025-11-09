Antonov öngóljával a 91. percben egyenlített Nyíregyházán a Puskás Akadémia
LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3927 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Edomwonyi (41.), ill, Antonov (90+1. – öngól)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
A kezdés nem ígért sok jót. Rúsz Márton játékvezetőnek már a kezdőrúgást meg kellett ismételtetnie a Szpari játékosaival, majd az első percben elővette a sárga lapot, amit Manner Balázs érdemelt ki. Két hete, a Kazincbarcika elleni nyíregyházi meccsen is volt ilyesmire példa, igaz akkor vendégjátékos, Anthony Rasheed sárgult be az elején, hogy a tizedik percben már a nyíregyházi Varga Kevin jusson a kiállítás sorsára két figyelmeztetést követően.
Miután Bódog Tamás vezetőedzői bemutatkozása alkalmával, Kisvárdán is korán emberhátrányba került a Spartacus (a 14. percben Temesvári Attilát állította ki a játékvezető), a szakvezető külön is felhívta a figyelmet hasonló butaságok elkerülésére – ezért is tűnt bátornak Manner Balázs becsúszása, ami ugyan nem ért pirosat, de a játékosnak a folytatásban fokozottan ügyelnie kellett a biztonságra.
A Puskás Akadémiát a 250. tétmeccsen irányító Hornyák Zsolt vezetőedző – eltiltása letelte után – újra a kezdőbe jelölte Markgráf Ákost, de nem a megszokott pozíciójában balhátvédként, hanem belső védőként. A máskor védekező középpályás Laros Duarte pedig „fél” sorral feljebb játszott, Lukács Dániel mögött.
Nyíregyházi helyzetekkel indult a meccs, kezdésként Bright Edomwonyi lőtte a labdát közelről kapu fölé, majd húsz perc eltelte után Nemanja Antonov pattogós lövése csattant a bal kapufán. Közben a Puskás Akadémia a gyors felzárkózásokra rendezkedett be, két veszélyes kontraakciót is vezetett, a másodikat hazai szöglet után, amelynek végén Nagy Zsolt lövését követően mentett bravúrosan a visszafutó Farkas Bendegúz.
Lüktetett a meccs, Kovács Dániel öklözött, Nagy Zsolt próbálkozott ollózással, de nem találta el a labdát, majd a közönség még amiatt háborgott, hogy Wojciech Golla megmozdulását le sem fújta Rúsz Márton, amikor Bright Edomwonyi úgy is a kapuba fejelte a labdát Kovácsréti Márk szöglete után, hogy a vendégek lengyel belső védője szó szerint a nyakában lógott.
Cserékkel frissített és tempót váltott a Puskás Akadémia, Lamin Colley bevetésétől várhatták azt a vendégek, hogy veszélyesebbé válnak a támadásaik. Akadt is néhány olyan perc, amikor beszorult a Szpari, de védői önfeláldozóan mentettek, ha úgy adódott a helyzet. És igazán nem lehet azt állítani, hogy előnye birtokában annyira visszahúzódott volna a házigazda, hogy játékosai hátát törte volna a háló, mert a legjobb védekezés a támadás alapon igyekeztek inkább az ellenfél térfelén tartani a labdát.
A hajrá is nyíregyházi vezetésről indult, ekkor már nagyon töredezett volt a játék, sok szabálytalansággal mindkét oldalon. Mondani sem kell, ez az előnyben lévő csapatnak kedvezett, a Szparinak a végjátékban „csak” arra kellett ügyelnie, hogy ne járjon úgy, mint a két csapat augusztus 10-i mérkőzésén, amikor Felcsúton a vége előtt két gólt is kapott, így 3–2-re veszített. S az élet, ha nem is teljes mértékben, de ismételte magát, mert ha nem is tudta megfordítani az állást a vendégcsapat, akkor egyenlített, amikor éppen kezdetét vette a hosszabbítás: Laros Duarte balról beívelt szabadrúgása nyomán a labda Nemanja Antonov fején megcsúszva vágódott a kapu bal oldalába.
A végén még Oláh Benjámin fejében maradt a lehetőség, hogy megszerezze a hazaiak győztes gólját, ám maradt az 1–1, a Szpari tarsolyából ezúttal két pont csúszott ki a legvégén a Puskás Akadémia ellen, ami a csapat helyzetében különösen bosszantó. A vendégek a döntetlennel a látottak alapján kihozták a maximumot a mérkőzésből.
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
12
5
5
2
24–14
+10
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
13
3
4
6
21–22
–1
13
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án (18 órakor), a Kisvárda–FTC meccset december 4-én (18 órakor) rendezik.