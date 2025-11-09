Antonov öngóljával a 91. percben egyenlített Nyíregyházán a Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 3927 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Edomwonyi (41.), ill, Antonov (90+1. – öngól)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A kezdés nem ígért sok jót. Rúsz Márton játékvezetőnek már a kezdőrúgást meg kellett ismételtetnie a Szpari játékosaival, majd az első percben elővette a sárga lapot, amit Manner Balázs érdemelt ki. Két hete, a Kazincbarcika elleni nyíregyházi meccsen is volt ilyesmire példa, igaz akkor vendégjátékos, Anthony Rasheed sárgult be az elején, hogy a tizedik percben már a nyíregyházi Varga Kevin jusson a kiállítás sorsára két figyelmeztetést követően.

Miután Bódog Tamás vezetőedzői bemutatkozása alkalmával, Kisvárdán is korán emberhátrányba került a Spartacus (a 14. percben Temesvári Attilát állította ki a játékvezető), a szakvezető külön is felhívta a figyelmet hasonló butaságok elkerülésére – ezért is tűnt bátornak Manner Balázs becsúszása, ami ugyan nem ért pirosat, de a játékosnak a folytatásban fokozottan ügyelnie kellett a biztonságra.

A Puskás Akadémiát a 250. tétmeccsen irányító Hornyák Zsolt vezetőedző – eltiltása letelte után – újra a kezdőbe jelölte Markgráf Ákost, de nem a megszokott pozíciójában balhátvédként, hanem belső védőként. A máskor védekező középpályás Laros Duarte pedig „fél” sorral feljebb játszott, Lukács Dániel mögött.

Nyíregyházi helyzetekkel indult a meccs, kezdésként Bright Edomwonyi lőtte a labdát közelről kapu fölé, majd húsz perc eltelte után Nemanja Antonov pattogós lövése csattant a bal kapufán. Közben a Puskás Akadémia a gyors felzárkózásokra rendezkedett be, két veszélyes kontraakciót is vezetett, a másodikat hazai szöglet után, amelynek végén Nagy Zsolt lövését követően mentett bravúrosan a visszafutó Farkas Bendegúz.

Lüktetett a meccs, Kovács Dániel öklözött, Nagy Zsolt próbálkozott ollózással, de nem találta el a labdát, majd a közönség még amiatt háborgott, hogy Wojciech Golla megmozdulását le sem fújta Rúsz Márton, amikor Bright Edomwonyi úgy is a kapuba fejelte a labdát Kovácsréti Márk szöglete után, hogy a vendégek lengyel belső védője szó szerint a nyakában lógott.

A legvégén nem a hazaiak örülhettek (Fotó: Czinege Melinda)

Cserékkel frissített és tempót váltott a Puskás Akadémia, Lamin Colley bevetésétől várhatták azt a vendégek, hogy veszélyesebbé válnak a támadásaik. Akadt is néhány olyan perc, amikor beszorult a Szpari, de védői önfeláldozóan mentettek, ha úgy adódott a helyzet. És igazán nem lehet azt állítani, hogy előnye birtokában annyira visszahúzódott volna a házigazda, hogy játékosai hátát törte volna a háló, mert a legjobb védekezés a támadás alapon igyekeztek inkább az ellenfél térfelén tartani a labdát.

A hajrá is nyíregyházi vezetésről indult, ekkor már nagyon töredezett volt a játék, sok szabálytalansággal mindkét oldalon. Mondani sem kell, ez az előnyben lévő csapatnak kedvezett, a Szparinak a végjátékban „csak” arra kellett ügyelnie, hogy ne járjon úgy, mint a két csapat augusztus 10-i mérkőzésén, amikor Felcsúton a vége előtt két gólt is kapott, így 3–2-re veszített. S az élet, ha nem is teljes mértékben, de ismételte magát, mert ha nem is tudta megfordítani az állást a vendégcsapat, akkor egyenlített, amikor éppen kezdetét vette a hosszabbítás: Laros Duarte balról beívelt szabadrúgása nyomán a labda Nemanja Antonov fején megcsúszva vágódott a kapu bal oldalába.

A végén még Oláh Benjámin fejében maradt a lehetőség, hogy megszerezze a hazaiak győztes gólját, ám maradt az 1–1, a Szpari tarsolyából ezúttal két pont csúszott ki a legvégén a Puskás Akadémia ellen, ami a csapat helyzetében különösen bosszantó. A vendégek a döntetlennel a látottak alapján kihozták a maximumot a mérkőzésből.