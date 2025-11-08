Vérbeli rangadó volt: nyolc gól a Paks–Kisvárda mérkőzésen, a végén egy piros lap

NB I

13. FORDULÓ

Paksi FC–Kisvárda Master Good 5–3 (Hahn 24., 57., Szabó J. 52., Böde 58., Galambos 83., ill. Popoola 37., Bíró 62., 78.)

Paks, Paksi FC Stadion, 2410 néző. V: Erdős

Kiállítva: Popoola (90+3., Kisvárda)

ZSEBLÁMPÁVAL A KEZÉBEN araszolt a közeli mezőn kialakított vendégparkolóból a stadion irányába a kisvárdai szurkoló. Mögötte hárman-négyen kísérték a vaksötétben biztonságot nyújtó világítás mögött, az aréna környékén a hazai drukkerek közül pedig sokan zöld-fehér téli sapkáért álltak sorban a konténerből kialakított ajándéktárgyakat kínáló boltban. Szürke, ködös őszi estén csapott össze az NB I második és harmadik helyezettje, vérpezsdítő rangadó volt tehát a meccs, ám a hűvös este mellett kellett némi idő, amíg a csapatok megfelelő hőfokon izzottak. Fogalmazzunk így: egyik sem ugrott a másik torkának.

Na, de aztán!

Amilyen döcögősen indult a bajnoki, később olyannyira felpörögtek az események.

Volt olyan periódusa a mérkőzésnek, amikor a szurkolók még a gólt ünnepelték, s máris újra talpra ugorhattak. A paksiaknak kétszer is szerencséje volt néhány másodpercen belül, előbb Horváth Kevin lövése pattant jó helyre a kapufáról, majd Hahn János combjáról vágódott a labda a hálóba úgy, hogy a lécről nem kifelé, hanem befelé zúdult. A csúszós talajon jobban érvényesült a hazaiak játéka, a vendégeknél elől Novothny Soma nehezen tartotta meg a labdákat, s bár úgy tűnt, a Kisvárda aligha szerez gólt az első félidőben, a vendégek egy megpattanó lövést követően egyenlítettek, de az igazi futball a fordulást követően jött!

A Paks hét perc alatt szerzett három gólt, úgy tűnt, könnyedén nyeri meg a rangadót, de a Kisvárda nem adta fel, a játékosai küzdöttek, harcoltak, hogy legalább egy pontot szerezzen. A második félidei gólok sorát a rutinos Szabó János nyitotta, aki – a lelátóról így tűnt – lecsúszott beadásból talált a kapuba, s bár a Kisvárda rögtön egyenlíthetett volna, Soltész Dominik aligha kap dicséretet Révész Attila vezetőedzőtől, a szélső ziccert elrontotta, hátul pedig eladta a labdát, és ennek eredményeképpen (is) kettővel vezetett a hazai csapat (Hahn János ballal alighanem a forduló egyik legszebb gólját szerezte). Hogy még nagyobb legyen a baj a várdaiak számára, a középkezdést követően a harmadik passzukból eladták a labdát, Böde Dániel ugyancsak megpattanó lövésből szerzett gólt, de ekkor megvillant Bíró Bence, aki viszont két góljával ráijesztett a hazaiakra. Pakson azonban kimeríthetetlennek tűnik a jó csatárok tárháza: Bognár György pályára küldte a 17 esztendős Galambos Jánost, aki nem sokkal később ollózó lövéssel, élete első NB I-es gólját szerezte egészen elképesztőre sikerült.

A Paks 5–3-ra győzte le a Kisvárdát, a két együttes a szünetet követően a bajnokság eddigi legjobb félidejét játszotta. Ritkán adunk egy mérkőzésnek ötös érdemjegyet, ám ez az összecsapás kiérdemelte. Nyolc gólt, számtalan helyzetet, mesteri megmozdulásokat láthattunk.