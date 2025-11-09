Nemzeti Sportrádió

Nem tudott a tabella élére ugrani a Debrecen, simán kikapott az MTK-tól

2025.11.09. 12:43
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
MTK NB I 13. forduló DVSC Debreceni VSC
A labdarúgó NB I 13. fordulójában az MTK 3–0-ra legyőzte odahaza a Debrecent.

 

NB I
13. FORDULÓ
MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0 (Átrok 38., Bognár 43., Molnár Ádin 59.)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3894 néző. V: Molnár A.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Bővebben hamarosan.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11 

24 

  2. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2 

22 

  3. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20 

  4. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5 

20 

  5. ETO FC 

12

5

5

2

24–14

+10 

20 

  6. Ferencvárosi TC

11

5

4

2

24–12

+12 

19 

  7. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

18 

  8. Zalaegerszegi TE

13

3

4

6

21–22

–1 

13 

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4 

13 

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10 

11 

11. Kazincbarcika

11

3

1

7

11–22

–11 

10 

12. Nyíregyháza 

12

2

4

6

14–24

–10 

10 

 

 

Ezek is érdekelhetik