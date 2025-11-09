Nem tudott a tabella élére ugrani a Debrecen, simán kikapott az MTK-tól

A labdarúgó NB I 13. fordulójában az MTK 3–0-ra legyőzte odahaza a Debrecent.
NB I
13. FORDULÓ
MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0 (Átrok 38., Bognár 43., Molnár Ádin 59.)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3894 néző. V: Molnár A.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|3. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|4. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|5. ETO FC
12
5
5
2
24–14
+10
20
|6. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|7. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|8. Zalaegerszegi TE
13
3
4
6
21–22
–1
13
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|12. Nyíregyháza
12
2
4
6
14–24
–10
10
