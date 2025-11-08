Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–0 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2610 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Skribek (55.), Lima (89.)

Régi ismerősök találkoztak egymással a ZTE Arénában. Yohan Croizet az idényt még a zalai együttesnél kezdte (Pakson gólt is szerzett), azonban több mint két esztendő után, szeptember elején távozott, Diósgyőrbe szerződött, s a szombati ZTE FC–DVTK bajnoki előtt kedélyesen beszélgetett korábbi csapattársaival és a szakmai stáb néhány tagjával a bemelegítést megelőzően. Azonban nemcsak a francia támadó találkozott a régi társakkal, Sajbán Máté is ugyanezt az utat járta be, azaz nyáron Zalaegerszegről Miskolcra igazolt. Természetesen mindketten ott voltak a vendégek kezdőjében, ahogyan betegségéből felépülve a csapatkapitány, Holdampf Gergő is. Ami a zalaiakat illeti, nagy meglepetés nem volt az összeállítást illetően, a brazil kontingenst Maxsuell Alegria és Joao Victor képviselte, míg ott volt a Debrecenben parádés szabadrúgásgólt szerző Skribek Alen is.

Pontosan egy perc telt el, amikor éppen Yohan Croizet került helyzetbe, ám gyenge lövését szépen védte Gundel-Takács Bence. Nem kellett sokat várni a ZTE válaszára, előbb Bodnár Gergő, majd Kiss Bence próbálkozott, ám mindkét kísérlet után könnyedén hárított Karlo Sentic. Remek iramban kezdődött a találkozó, a két kapust gyorsan belőtték, ráadásul Gundel-Takács Bencének Elton Acolatse lövése után ismét dolga akadt. A zalaegerszegiek látványos, rövid passzokra épülő támadásokat vezettek, azonban a diósgyőriek valamivel veszélyesebbek voltak a kapura. Sőt, Fabricio Amato passzolt haza röviden, Sajbán Máté ziccerénél közel volt a vezetés megszerzéséhez a DVTK, de ismét védett a hazaiak kapusa, aki tovább remekelt, ugyanis Bárdos Bence lövésénél megint a helyén volt. Az eddigi legnagyobb helyzet azonban Várkonyi Bence előtt adódott, ám közeli fejese nem találta el a kaput. Skribek Alen egy látványos akció végén került ziccerbe, ám Karlo Sentic nem akart lemaradni Gundel-Takács Bence mögött: testi épségét sem féltve dobta bele magát a labda útjába. Az NB I-ben ritkán lehet látni egy félidő elteltével ennyi helyzetet, csak a két kapus remeklése miatt nem született gól a szünetig.

Mucsányi Mironék (88) nem tudtak élni a lehetőségeikkel (Fotó: Szabó Miklós)

A fordulás után gyorsan megszületett az a gól, ami az első félidőben sehogy sem akart: az 56. percben Bodnár Gergő csapta be szépen Gera Dánielt, beadása után Skribek Alen remekül érkezett a kapu elé, s közelről betalált. A 24 éves támadó kiváló formában van, sorozatban a harmadik bajnokiján volt eredményes. A gól után Szatmári Csaba fejelt a lécre, azonban az egyenlítés elmaradt, eközben ment tovább a ZTE, elöl a két brazil a keresztmozgásaikkal nagy problémát okozott a diósgyőri védőknek, ám a következő két lövés is Skribek Alen nevéhez fűződött. Mindkét vezetőedző cserélt, a hazaiak el akarták dönteni a mérkőzést, míg a vendégek mentek előre az egyenlítésért, s Krajcsovics Ábel révén kis híján összejött a második zalaegerszegi gól, de Karlo Sentic lábbal védett. Skribek Alen a hajrában még kiosztott egy gólpasszt Daniel Limának (az FTC után a DVTK elleni meccsen is gól és gólpassz fűződött a nevéhez), a ZTE FC kihúzta kapott gól nélkül – ebben a legnagyobb szerepe a főleg az első félidőben parádézó Gundel-Takács Bencének volt –, győzelmével pedig megelőzte a Diósgyőrt, s ellépett a kieső helyről. 2–0

