Három góllal három pontot szerzett a Kazincbarcika ellen a Ferencváros

2025.11.09. 17:05
Varga Barnabás ismét betalált, győzött a Ferencváros (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Kolorcity Kazincbarcika SC NB I 13. forduló Fradi Kazincbarcika FTC Ferencváros
A labdarúgó NB I 13. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika 3–1-re kikapott pályaválasztóként a Ferencvárostól. Tizenegyesből lőtt góllal szerezett vezetést a Barcika, ám a nagy meglepetés elmaradt, a jobb erőkből álló FTC simán nyerte meg a vasárnap délutáni bajnokit.

 

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 1–3 (1–2)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 2981 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Kártik (11. – 11-esből), ill. Varga B. (35.), Tóth Alex (43.), Makreckis (83.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Minimális változtatás, avagy négy játékost cserélt le Robbie Keane a csütörtöki, Ludogorec elleni győztes meccsen látott kezdőcsapatából. Az Európa-liga-találkozóhoz képest Alekszandar Pesics, Kristoffer Zachariassen, Bamidele Yusuf és Cadu kimaradt, helyettük Varga Barnabás, Tóth Alex, Lenny Joseph és Nagy Barnabás került be az újonc Kazincbarcika elleni kezdő tizenegybe. A lemenő nap csaknem megvakította a főlelátón ülőket, és talán ez zavarta meg Toon Raemaekerst, aki negyvennyolc másodperc játék után borzalmasan passzolt, de Könyves Norbert nem élt a váratlan ajándékkal, mert Dibusz Dénes óriási helyzetben védett. Éppen öt perce tartott a játék, amikor egyáltalán nem meglepő, vagy váratlan módon Varga Barnabás jó ütemben emelkedett Nagy Barnabás beadását követően, a levegőben érkező labdára, de néhány centivel eltévesztette a sarkot. 

Tíz perce sem tartott a mérkőzés, amikor egy barcikai szabadrúgást követően Ibrahim Cissé próbált felszabadítani, ám Martin Slogar elpöckölte előle a labdát, a ferencvárosi pedig ellenfele lábát találta el. Berke Balázs játékvezető megnézte a felvételt, és tizenegyest ítélt. Kártik Bálint a házigazdák csapatkapitánya állt a labda mögé, szembenézett Dibusz Dénessel és a kapu mögött helyet foglaló ferencvárosi szurkolótáborral, de nem tűnt ijedősnek, higgadtan a kapu közepébe passzolta a labdát – előnybe került a Kazincbarcika (ami érdekes, a barcikai futballistának ez volt a második gólja, az első találatát az MTK Budapest ellen szerezte – büntetőből, a mérkőzés elején, akkor a 12. percben). 

Az FTC megpróbálta felpörgetni a tempót, a félidő közepén a játék a barcikai térfélen zajlott, de igazán nagy helyzetet ebben az időszakban nem tudott kidolgozni a Ferencváros. Sőt, könnyen növelhette volna előnyét, ám Major Marcell hiába cselezte be magát egészen ígéretes közelségbe az FTC kapujához, lövés, vagy passz helyett inkább feldobta magát egy újabb tizenegyes reményében – ez rossz döntés volt, sárga lappal bűnhődött érte.  

Ment előre, próbálkozott a Ferencváros, de a kreativitást nélkülözte a játéka, igaz, a szervezetten, fegyelmezetten védekező kékek egy ideig ellen tudtak állni – aztán érkezett Varga Barnabás, és közelről egyenlített. 

Ismét bebizonyosodott, őt tilos szabadon fejelni hagyni – a rögzített játékhelyzetekben nagyon erős az FTC, ez most is kiderült. A szünetre pedig már a Ferencváros mehetett előnnyel: Tóth Alex pontos lövéssel küldte a labdát a hazaiak kapujába. Kiderült tehát, megérte pihentetni a játékosokat, hiszen mindkét ferencvárosi gólszerző a kispadon kezdte a csütörtöki kupamérkőzést…

 

A mérkőzés osztályzata egyfajta átlag – ezúttal az első félidő akár a négyest is kiérdemelhette volna a maximálisan adható ötből, sajnos a második játékrész bőven a három csillag alatt maradt. Egyrészt a Kazincbarcika már nem tudott annyira veszélyes lenni a Ferencváros kapujára, mint a mérkőzés első szakaszában, másrészt az FTC előnye tudatában okosan, rutinosan menedzselte az időt, kontrollálta a játékot, és különösebb gond nélkül őrizte előnyét. Ezzel együtt ez veszélyes húzás volt, hiszen sokszor a gyengébb, alárendelt szerepbe kényszerített csapat is tud gólt szerezni, de kívülről úgy tűnt, a Ferencvárosnak megfelelt, hogy őrzi az előnyét és nem történik igazán a pályán semmi.

Érezni lehetett a csapatok közötti minőségbeli különbséget, arról nem beszélve, hogy az FTC kispadján legalább tíz olyan játékos foglalt helyet, aki egészen biztosan meghatározó játékos lenne a Kazincbarcikánál – ez sokat elárul az erőviszonyokról. Ahogy fáradtak a hazaiak, úgy lett egyre több lehetősége a vendégeknek, s egy kontratámadás végén Cebrail Makreckis lezárta a mérkőzést. A következő ferencvárosi akció végén Gabriel Kanikovszki teljesen egyedül robogott a hazai kapu felé, de nagyon gyatrán fejezte be az akciót – ez is belefért, a Ferencváros végül igazolta a papírformát, a Kazincbarcikát mégis dicséret illeti, mert az első félidőben nagyon megnehezítette sokkal erősebb ellenfele dolgát. 

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

12

5

5

2

24–14

+10

20

  7. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

0

18

  8. Zalaegerszegi TE

13

3

4

6

21–22

–1

13

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

12. Nyíregyháza 

12

2

4

6

14–24

–10

10

 

 

