Simán győzött Újpesten az ETO

A labdarúgó NB I 13. fordulójának nyitó mérkőzésén az Újpest 3–0-ra kikapott odahaza az ETO FC-től.
NB I
13. FORDULÓ
Újpest FC–ETO FC 0–3 (Schön 28., Benbuali 59., 71.)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző. V: Bognár T.
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
12
6
4
2
20–15
+5
22
|2. Paksi FC
12
5
6
1
26–17
+9
21
|3. Kisvárda
11
6
2
3
12–15
–3
20
|4. ETO FC Győr
12
5
5
2
24–14
+10
20
|5. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|6. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|7. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|8. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|9. Diósgyőri VTK
12
2
5
5
16–24
–8
11
|10. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|11. Zalaegerszegi TE
12
2
4
6
19–22
–3
10
|12. Nyíregyháza Spartacus
12
2
4
6
14–24
–10
10
