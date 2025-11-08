Nemzeti Sportrádió

Simán győzött Újpesten az ETO

2025.11.08. 12:28
Földi Imre
Újpest ETO FC NB I 13. forduló Újpest FC
A labdarúgó NB I 13. fordulójának nyitó mérkőzésén az Újpest 3–0-ra kikapott odahaza az ETO FC-től.

 

NB I
13. FORDULÓ
Újpest FC–ETO FC 0–3 (Schön 28., Benbuali 59., 71.)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző. V: Bognár T.

Bővebben hamarosan.

   
AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Debreceni VSC

12

6

4

2

20–15

+5

22

2. Paksi FC

12

5

6

1

26–17

+9

21

3. Kisvárda

11

6

2

3

12–15

–3

20

4. ETO FC Győr

12

5

5

2

24–14

+10

20

5. Ferencvárosi TC

11

5

4

2

24–12

+12

19

6. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

0

18

7. MTK Budapest

12

5

2

5

25–22

+3

17

8. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

9. Diósgyőri VTK

12

2

5

5

16–24

–8

11

10. Kazincbarcika

11

3

1

7

11–22

–11

10

11. Zalaegerszegi TE

12

2

4

6

19–22

–3

10

12. Nyíregyháza Spartacus

12

2

4

6

14–24

–10

10

 

 

