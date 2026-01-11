Fehér Miklós tiszteletére futballoztak a régi társak és barátok

Csaknem 22 évvel ezelőtt, 2004. január 25-én hunyt el Fehér Miklós, az ETO, az FC Porto, a Braga és a Benfica 25-szörös magyar válogatott labdarúgója, aki a Vitória SC elleni portugál bajnoki mérkőzésen a Benfica játékosaként előbb győztes gólpasszt adott, majd összeesett a pályán, megállt a szíve, és az orvosok nem tudtak rajta segíteni.

„Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőbányák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is visszhangzik a léptem.”

Fehér Miklós egyik kedvenc dalának, a Bikini együttes slágerének soraival nyitotta meg az egyperces néma gyászszünettel induló gálát Szeles Szabolcs a győri önkormányzat képviseletében. Idősebb Fehér Miklós, a játékos édesapja elcsukló hangon jegyezte meg: „Felemelő érzések uralkodnak ilyenkor bennem, egyrészt örülök, hogy ilyen sokan eljöttek egykori ellenfelei, társai a Miki tiszteletére rendezett gálára, másrészt pedig elszorul a szívem, amikor arra gondolok, hogy a fiam is itt lehetne a játékosok között. Nehéz ilyenkor az ember lelke. Nehéz megszokni a fiam hiányát.”

Több mint negyven korábbi futballista tette tiszteletét az eseményen, akadtak, akik az időjárás viszontagságai miatt vonaton utaztak Győrbe, mint például Czvitkovics Péter, Juhász Roland és Torghelle Sándor, de olyanok is, akik a határon túlról jöttek, mint például a felvidéki Gőgh Árpád, az ETO korábbi védője vagy Miriuta László, aki Győrben vált ismert labdarúgóvá, és ezúttal Kolozsvárról érkezett.

„Noha rövid ideig játszhattam Mikivel egy csapatban, szoros kapcsolat alakult ki közöttünk – emlékezett vissza Miriuta László. – Talán ezt bizonyítja az is, hogy ha az ETO-val vagy a válogatottal mentünk edzőtáborozni, mindig szobatársak voltunk. Remek embert, nagyszerű játékost ismerhettem meg a személyében.”

Természetesen megjelentek az emlékgálán a válogatott csatár gyermekkori barátai is, mint például Farkas Balázs és Stark Péter.

„Mi nem csak játékostársak voltunk, hiszen gyermekkorunk óta együtt futballoztunk – jegyezte meg Farkas Balázs. – Előbb a szabadhegyi réten rúgtuk reggeltől estig a labdát mi, hárman, majd később egy iskolába is jártunk. Aztán az ETO-ban kötöttünk ki. Felejthetetlen emlékek ezek.”

A város önkormányzata által is támogatott eseményre a szervezők négy csapatot hívtak meg, amelyek körmérkőzéses rendszerben játszottak egymással. Az egyik együttes Fehér Miklós barátaiból állt össze, a másik az NB I-es Old Stars-játékosokból, a harmadik az ETO-öregfiúkból, míg a negyediket a magyar válogatott öregfiúk alkották, köztük a 69 éves kapussal, Andrusch Józseffel. Természetesen nem hagyhatta ki az emlékgálát a korábbi válogatott Priskin Tamás sem, aki sohasem titkolta, hogy példaképként tekintett Fehér Miklósra.

„Amikor az ETO felnőttcsapatába kerültem, Miki már a Benficában játszott – mondta Priskin Tamás. – Sajnos ma már az égi futballpályán rugdossa a gólokat. Fájdalmas dolgok ezek, és tudom, hogy akik szerették és tisztelték, azok az ilyen eseményeket nehéz szívvel dolgozzák fel. Ám akik itt vannak, mind lerótták tiszteletüket Miki előtt, és azon vagyunk, hogy ne felejtsük el soha a legendás győri futballistát. Egyébként meggyőződésem, hogy a huszonkét évvel ezelőtti tragédia ma már nem történhetne meg, és ezt a 2021-ben rendezett Európa-bajnokságon Christian Eriksen példája bizonyítja, ma már ugyanis nemcsak a futball fejlődött rendkívül sokat, de a sportágat segítő orvostudomány is.”

Az emlékgálán végül nem hirdettek végeredményt, mert a szervezők és a résztvevők is sokkal fontosabbnak tartották, hogy ismét megemlékezhettek a mindössze 24 évesen elhunyt Fehér Miklósról.